Denizcilik Genel Müdürlüğü: Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart'ta Mersin'e ulaşması bekleniyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından, ayçiçeği yağı yüklü gemilerle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin Kerch kanalını geçerek seyre başladığı ve 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiği ifade edildi.

Ayçiçeği yağı yüklü diğer 3 geminin ise Rostov Limanı'ndan kalkış yaptıkları ve 17 Mart'ta yurda varmalarının planlandığı kaydedildi.

Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerden 6’sı daha limanlardan kalktı

Kurum, Rus limanlarında bekleyen Türk gemilere ilişkin ise şu paylaşımda bulundu:

"Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6’sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5’i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor."