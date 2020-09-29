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Denktaş: Çıkış yolu bulunmazsa gidişat daha kötüye gidecek

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Denktaş, Restorancılar Birliği (Res-Bir) üyeleri ile bir araya geldi.Serdar Denktaş, hep birlikte bir çıkış yolu bulunmazsa ülkenin gidişatının daha da kötüye doğru gideceğini söyledi.
Denktaş: Çıkış yolu bulunmazsa gidişat daha kötüye gidecek

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, hep birlikte bir çıkış yolu bulunmazsa ülkenin gidişatının daha da kötüye doğru gideceğini söyledi.

Denktaş, Restorancılar Birliği (Res-Bir) üyeleri ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Denktaş, turizmin tamamen bitirildiği, öğrencilerin olmadığı bir dönemde Restorancılar Birliği’ne durumun vahametini konuşmaya geldiğini ifade ederek, pandemi dönemini iyi planlayarak çok faydalı bir şekle dönüştürebilecekken, yönetimsizlik, kararsızlık ve vizyonsuzluğun bütün memleketi zor bir noktaya taşıdığını söyledi.

Hep birlikte bir çıkış yolu bulunmazsa ülkenin gidişatının daha da kötüye doğru gideceğine değinen Denktaş, restoran işletmelerin durumunun daha diğer esnafa göre biraz daha iyi görülmesine rağmen, dövizin de patlaması ile birlikte bu sektörün de bundan payını alacak gibi göründüğünü kaydetti.

Bütün bu dertler varken seçimle ilgili konuşmanın kendisine zor geldiğini, bu nedenle “Seçim sonrası ne yapılabilir?” ile ilgili fikir alışverişi yapmak istediğini ifade eden Denktaş, sektörlerin çıkış yolları ile ilgili düşüncelerini dinlemek ve anlamanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Denktaş, konuşmasında şunları kaydetti:

“Seçim bitecek ama hayatta devam edecek. Seçilirsek görevimizdir, seçilmezsek daha da önemli görevimiz olacak bir meseledir bahsettiğim. Çünkü hep birlikte bu ülkenin içinde yaşıyoruz. Bu ülkenin sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Altında kalkmada yine el ele vermek suretiyle başarılabilecek bir konu. İnşallah hayırlısı ile bu seçimleri sona erdireceğiz ve ona göre tekrar bir araya gelip meselelerimizi daha da derinlemesine konuşma fırsatı bulacağız.”

KAYIM

Res Bir Başkanı Salih Kayım da konuşmasında kendilerinin “Denktaş” soyadının saraya çıkıp sadece oturmadığını çok iyi bildiğini ve hatırladığını ifade ederek: “Denktaş soyadı devletin, ülkenin tüm sorunlarına her zaman müdahale eden bir soyadıdır. Allah kısmet ederse, inşallah da siz oraya gidersiniz neler yapabileceğinizi soyadınızdan dolayı şimdiden hayal edebiliyoruz.” dedi.

Pandemi sürecinde çok uğraştıklarını, birçok fikir ve teklifler ürettiklerini dile getiren Kayım, yeni bir KKTC’nin çok mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

Kayım, ekonominin güven istediğini kaydederek: “Biz önerilerimizi yazılı da beyan ettik. Maalesef toplantılardan çıktıktan sonra sanırım kâğıtlar buruşturulup atıldı. Hiç kimse dinlemedi.” dedi.

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