“Denktaş, tarihteki değişmez yerini her zaman koruyacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel, Denktaş’ın, hayatının büyük bir kısmını Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlığı ve egemenliği uğruna mücadele ederek geçiren büyük bir devlet adamı olduğunu, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunduğunu vurguladı.

Denktaş’ın, son nefesine kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde uğraş verdiğinin altını çizen Ünal Üstel “Ne mutlu O’na ki, Mücahit halkımız ve özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını gerçekleştirmiş ve ‘Kurucu Cumhurbaşkanı’ olarak adını tarihe yazdırmıştır. Ve ne mutlu Kıbrıs Türk halkına ki, bugün kendi devletinin çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Üstel, Denktaş’ın tarihteki değişmez yerini her zaman koruyacağını, mücadeleleri ve fikirleri ile Kıbrıs Türk halkına ilelebet rehber olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu bağlamda Denktaş’ı, ölümünün 9’uncu yıldönümünde saygı ile andığını ifade etti.