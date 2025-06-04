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Denktaş: Tatar her konuştuğunda başımız öne eğiliyor

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Serdar Denktaş, “ Oyları bölmem ama Tatar’a asla oy vermem."
Denktaş: Tatar her konuştuğunda başımız öne eğiliyor

P Eski Başkanı Serdar Denktaş, DP’nin Tatar’a destek kararına sitem etti. Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan Denktaş, “Ben parti kuracağım dedim, aday olup olmayacağımı söylemedim” diyen Denktaş, “ Parti kuracak bize rakip olacak demekle güzel bir satış oldu. Parti kurmayacak olsam da beni desteklemeyeceklerdi. Geçen sefer yaptıkları gibi. O bana tabanın değil, tavanın ihanetiydi” şeklinde konuştu Güncel durumla ilgili de Denktaş, “ Cumhurun başındaki adam her konuştuğunda, başım öne eğiliyor, utanıyorum. Bu Kıbrıs Türk Tarihine hakarettir” dedi Serdar Denktaş, “ Oyları bölmem ama Tatar’a asla oy vermem. Bana aday olma oyları bölme diyenler…

Çok ilginçtir, elimde aynı gün anket var. Benim aday olmamam Tufan Erhürman’a yarıyor. 9 puan artı veriyor” ifadelerini kullandı

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