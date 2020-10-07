Denktaş: Verilen bunca mücadele ne oldu?

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Maraş’ın açılması girişimiyle ilgili

Rum tarafının sabah haberdar olduğunu söyledi.

Denktaş, her vatandaş sandığa gitmesi, kullandığı oyuna ve oy kullandığı sandığa

sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

TV 2020’de Çiğdem Aydın’ın programına konuk olan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı

Serdar Denktaş HP’nin hükümetten çekilmesi konusuna değindi. Denktaş “İlk defa

böyle birşeyle karşılaşıyorum. Hükümet bozuldu, istifasını sunması lazım ortada

Cumhurbaşkanı yok. Bir vekilin yeni hükümet için görevlendirilmesi gerekirken şu

anda bir bilinmezlik içerisindeyiz” dedi.

“TATAR’IN HIRSI NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDEMİYORUZ”

Dün gerçekleşen su töreni ve Maraş konusuna istinaden soruları da cevaplayan

Denktaş “Aslında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’ye ülkenin her ferdi gibi suyun

gelmesinden dolayı ben de teşekkür etmek isterdim ama Tatar’ın bu güzellikleri seçim

malzemesi yapma hırsı nedeniyle onu da yapamıyoruz. Böyle ciddi bir duruma ne

halk ne hiçbirimiz düşürülmemeliydik. Hükümetsiz bir dönemde ‘Maraş açıldı’

diyorlar. Maraş halen askeri bölge, Bakanlar Kurulu kararı yok, Cumhuriyet

Meclisi’nin bilgisi yok gerçi giderken bu gelişmeden Tatar’ın da bilgisi yoktu. Eğer

vardı diyorsa çok ayıp, ortağına haber vermeden böyle birşey yapması. Prompterden

bir açıklama yaptı hızlı hızlı konuşacak diye nefes bile alamıyordu. Bir ara korktum

birşey olacak diye” dedi.

“VERİLEN BUNCA MÜCADELE NE OLDU?”

Tatar’ın seçilme hırsıyla Türkiye’yi işin içine çektiğini düşündüğünü söyleyen

Denktaş “Bunu dünyaya bu şekilde satmanın bir anlamı var mı? Aldığınız kararı

açıklayın. Kendisine sordular ama ortada karar yok. ‘Ben seçileyim de varsın Türkiye

ile ilişkiler mahvolsun, Türkiye’yi bu işin içine bu şekilde çekeyim’ yaklaşımı

gerçekten yazık oldu. Verilen bunca mücadeleye ne oldu? İlk defa bir programda

çıkıp ne diyeceğimi şaşırdım” dedi.

“ARKADAŞLARIM SEÇİMDEN ÇEKİLELİM DEDİ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş “Dün arkadaşlar hep beraber

seçimden çekilelim dediler. Durun bir dakika dedim. Değer miydi tüm bu yaşananlara

değer miydi bu kadar rezil olmaya değer miydi bu kadar Türkiye'nin buradaki

seçimlere müdahil olduğunu dünyaya ilan etmeye. Değer mi şu anda bir sahil

açacağız diye olduğu gibi karşımıza almaya bana sorarsanız hayır değmez. Teşekkür

borçlu olduğumuz yere teşekkür edemiyoruz. Bugün çarşamba, yarın için halk oraya

gelsin diye çağrılar yapıldı. Gönül gitmek ister akıl der ki otur oturduğun yerde. Dün

itibariyle yaşananlar var; memlekette kartvizit dağıtıldı. Seçimden sonra işe alacağız

diye vaatler verildi, Seni seçimden sonra bize destek vermezsem oğlun kızın iş

kaybeder diye tehditler edildi. Şimdi bunu yapacak hükümet de yok ortada. Müthiş bir

bilinmezlik, öyle bir şeyler yaşıyoruz ki bir sabah kalktığımızda ortada devleti yok

görürsek şaşırmayacağım. Onun için bütün halkımıza sesleniyorum;bu topraklar

bizim vatanımız madem bu vatan toprakları üzerinde bir devletimiz var iradenize

sahip çıkın. Hepsinden önemlisi bu yaşananlardan sonra herkes birer gözlemci olarak

kendini kabul etsin sandıklara sahip çıksın. Bu belli ki başka yere doğru gidiyor.

Herkes o sandıklardan ilçe seçim kuruluna kadar dört sandıklara dört elle sarılsın.

Cünkü bu yaşadıklarımız yaşanacak şeyler değildi bunları yaşadığımıza göre başka

şeyler de görebiliriz. Her vatandaş sandığa gitmeli ve oyuna sahip çıkmalıdır. Devlet

matbaasının başına polis değil Savcılık Yüksek Kurulu 24 saat orada kalacak

savcıları görevlendirmesi lazım. Sandıklarda gözlemciler açısından sıkıntılar var.

Orada her türlü oyunun oynanma riski var. Bu ülkenin her vatandaşı sadece oyuna

değil sandığına sahip çıkmalıdır. O kadar önemli bir noktaya geldi. Fazladan önceden

pusula basıp insanlara dağıtmaktan tutun sandık kaybetmekten tutun her şey

beklenebilir. Bu hırs çünkü durmayacak belli ki tamam değil. neresinden bakarsak

bakalım tamam değil onun için diyorum her vatandaş oy kullandığı sandığa sahip

çıksın, her vatandaş kendini birer gözlemci olarak görsün” dedi.

“YSK BAŞBAKAN VE BAKAN’A CEZA VERECEK Mİ?”

Dün yapılan su töreniyle ilgili de açıklamalarda bulunan Denktaş “YSK’nın dün

açıklaması var tören yapılamaz diye ama dün yapıldı. Başbakan ya da bakan olmak

önemli değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına aday olan birisi

Türkiyede tören yaptı bu yasağa girer mi girmez mi hiçbiri belli değil Yüksek Seçim

Kurulu ne yapacak belli değil. Vatandaşa hapis cezası var Bakana, Başbakan’a aynı

ceza var mı göreceğiz” dedi.

“İKİNCİ TURA KALACAĞIMA İNANIYORUM”

İkinci tura kalacağına inandığını söyleyen bağımsız aday Serdar Denktaş “4 gün sonra

seçim var dört gün sonra ikinci tura kalacak adaylardan biri olarak görüyorum

kendimi. Yaptığımız bütün yoklamalarda bunu gösteriyor. ikinci turda da

kazanacağıma inanıyorum onun için yeniden bakanlık vesaire gündemde değil ama

cumhurbaşkanı olarak kurulacak hükümetlere yol gösterecek miyim maliyenin

yapabilecekleri açısıdan yardımcı olabilecek miyim; elbette yapacağım görevim

olacak muhalefetdeyken bile yapmaya çalıştım dinleyen olmadı, Cumhurbaşkanı

olarak dinlenir herhalde” dedi.

“DÖRTLÜ HÜKÜMET OLSAYDI PANDEMİDE SIKINTI OLMAZDI”

Dörtlü hükümetin pandemi döneminde görevde olması halinde herşeyin daha farklı

olacağını belirten Denktaş “Pandemi döneminde 4'lü hükümet olmuş olsaydı zorda

kalan her insanın devleti hissettiği bir dönem yaşanacaktı. Olmadı. Kendi kafalarına

göre gittiler şimdi hiç olmayacak bir zamanda bir hükümet boşluğu, Hakkımızda

hayırlı olsun. Ülkemizde ilk kez hükümetsiz bir seçim yaşanacak. Normal koşullarda

koalisyon ortağı ben çekilmiyorum dese başbakan götürür istifasını Cumhurbaşkanı

sunar. Cumhurbaşkanımız yenisi atanıncaya kadar hükümet devam eder ama Bakanlar

Kurulu devam eder. Olmazsa sadece başbakan kendi görev alanını devam ettirir Bu

esnada masasını toplar gitmeye hazır olur bir başkası gidince ona devreder” dedi.

“MART AYINA KADAR GEÇİŞ HÜKÜMETİ OLMALI”

Bir geçiş hükümeti olması gerektiğini belirten Denktaş “Mantık der ki istifa etti,

önemli kararların altına imza atamazlar atarlarsa suç olur. Cumhurbaşkanlığı seçimi

biter seçilen kişi resmen açıklanır yeminini yapar geçer oturur, istifayı meclise

gönderir. 10 günlük süre içerisinde görüşmelerin bitirir, seçim yorgunluğundan yeni

çıkmış vekillerle görüşme yaparak parti başkanlarından birini görevlendirir hükümet

kurulur matematiğe baktığınıza çok zor bir hükümet kurma dönemidir 45 gün

içerisinde seçime gidilir. Yine bütçesiz seçime giriyoruz demektir Al başına yeni bir

dert. Muhtemelen geçiş hükümeti olması gerekecek. Tüm partilerden oluşan Mart

ayına kadar bir geçiş hükümetinin bu işi götürmesi gerekecek diye düşünüyorum”

dedi.

“İKİSİNDEN BİRİ YALAN SÖYLÜYOR”

Dünkü gelişmelerle ilgili olarak iki kişiden birinin yalan söylediğini belirten Serdar

Denktaş “Sayın Özersay diyor ki ‘benim haberim yok ve bu nedenle istifa ediyorum’

Belki seçim hamlesidir ama haberim yok diyor. Sayın Tatar da diyor ki “Hayır var”

Hakikaten merak ediyorum gelsinler sende moderatör ol davet et soralım, konuşalım

ne yaptıklarını yüzlerine karşı da söyleyebilirim. Bu halka bu devlete ne yaptıklarını

yüzlerine söylemek isterim. Yazık ediyorlar. Verilen bir mücadele var bu devletin

oluşumunda bu devlet kurulduğu andan itibaren verilen müthiş bir demokrasi

mücadelesi var” dedi.

“RUMLAR’IN SABAHTAN HABERİ VARDI”

Maraş’ın açılacağından Rum tarafındaki basının haberinin olduğunu ve sabah

gazetecilerden birini Tatar’ın Ankara’ya gidiş haberi basına düşmeden Rum

tarafından bir meslektaşının arayıp bilgi almaya çalıştığını söyleyen Denktaş “Rum

tarafından bir gazeteci arıyor ve diyor ki ‘Anastasiadis, tüm gazete Genel Yayın

Yönetmenleri’ni görevlendirdi Maraş açılış oluyormuş bugün. Nedir olan oralarda’

.Bilgi almaya çalıştığı gazeteci arkadaş bana sordu dedim bilgimiz yok, ama her an

her şeyin olabileceği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi sabah Rum basını Rum

liderliğini haberleri haberi var, bizim yok, Başbakan’ın yok, Başbakan Yardımcısı’nın

yok, Cumhuriyet Meclisi’nin yok. Öğlene doğru bu haberler gelir bir takım partili

dozerler kamyonlar göreve çağrıldı. Maraş'ta temizlik için. Gidin öğrenin dedim. Bu

esnada Tatar'ın Ankara'ya gideceği çıktı ortaya. Öyle bir açılış olmaz dedim. Temizlik

hareketiyle bir şeyler gösterilmeye çalışılıyor herhalde sonra törende biz açtık Maraş'ı

gibi kamuoyuna açıklandı. Tamamen yanlış bir kere bir kere, öyle bir gerçek yok

ortada. Maraş sahiline giden yol temizlendi asfaltlanıyor. Zaten açık olan Maraş sahili

biraz daha uzatılıyor ve bunun için deniz mevsiminin sona erdiği bir dönem mesaj

vermek için Güney’i harekete geçiriyoruz. Birleşmiş Milletler’in ne karar alacağını

merak ediyoruz” dedi.

“BEN DEVLETİME, TOPRAKLARIMA SAHİP ÇIKIYORUM, TÜRKİYE’YE

DE AŞIĞIM”

“Bu devlete bu vatana inananlar Tatar’a oy vermeil” söylemlerine de değinen Serdar

Denktaş “Mutlaka başka bir şey var, hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben vermiyorum ama

topraklar benim, devlete inanıyorum. Ben vermiyorum ama Türkiye'ye aşığım şu anda

Kıbrıs için verdiği varoluş mücadelesi demokrasi mücadelesine saygı duyuyorum.

Yoksa onlara bütün verilen şehitlerimize sıkıntılara çadırlarda yaşamımıza yıllarca

İngilizce boyun eğmemiz sıfırla çarpıp evet biz ne söylenirse biz onu yaparız başka

bir şey de yapamayız alacağımız şeyler var düşüncesinde olan birileri olduğumuzu mı

göstereceğiz? Hayır. Atalarımızın verdiği mücadeleye yıllarca sahip çıkacağız.

Güney’e ve dünyaya artık bizim var olduğumuzu göstermemizin zamanı mıdır? Bu

seçim artık o kadar önemlidir bütün dünyaya bunu gösterebileceğini ve

anlatabileceğim bilerek bu adaylar çekilsin demesine ragmen, ben ‘hayır buradayız,

bu seçime devam edeceğiz kazanacağız ve dünyaya var olduğumuzu gösteririz’

diyorum. Biz burada varız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak

olarak bu devlete irademize sahip çıkacağız herkese gösteririz” dedi.