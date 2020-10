Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı olarak en geniş

mutabakatı sağlayarak atılacakları adımların, bu adımların destek görmesini

sağlayacağını ifade ederek bu anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Lefke Bölgesi muhtarları ile bir araya gelerek

seçim sonrası kendileri ile kurulacak işbirliği ve diyalog sürecini anlattı.

Covid 19 önlemleri çerçevesinde eski seçimlerde olduğu gibi alışık yöntemlerle

kampanyayı yürütmediklerini ifade eden Denktaş, ancak buna rağmen sosyal mesaf

ve hijyen kurallarına uyarak zaman zaman vatandaşlara ulaşmaya çalışarak vizyonunu

anlatma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Denktaş, her bölgeden ve her partinin tabanından insanların desteğini aldıklarını

bunun da seçildikten sonra neler yapılabileceği konusunda daha da hassas davranmak

için uğraş verilmesi gerektiği noktasında kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Göreve geldikten Cumhurbaşkanlığında danışmanlık müessesinin ortadan kalkacağını

ve iç konularda “Özel Temsilci” modelini getireceklerini yineleyen Denktaş; spor,

çevre, eğitim, yerel yönetimler v.b konularda görev yapacak özel temsilcilerin,

Cumhurbaşkanı-Hükümet ve konuya ilişkin paydaşlarla köprü görevi görerek sorunlar

çıkmadan önce tespitler yaparak rol kapma modeliyle değil sorunu çözerek görev

yapacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın tüm kesimlerle iyi ilişkiler kurması gereken bir makamda

olduğunu ve ancak etkisinin bu iyi ilişkilerle mümkün olabileceğine değinen Denktaş,

pandemi sürecinin başından itibaren önerileri içeren hazırladıkları raporların hiçbir

şekilde kaale alınmadığını, bunun nedeninin de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu

kaydetti.

Her kesimle iyi ilişkiler kurabileceğini, 30 yıllık siyasi geçmişinde bunu çok defa

kanıtladığını dile getiren Denktaş, “Kendi iç dağınıklığımızı toparladığımız ve

yeniden kendi kendimize saygı duymayı başardığımız takdirde dıştan da saygı

göreceğimiz konusunda benim en ufak bir kuşkum yok” dedi.

En geniş mutabakatı sağlayarak atılacak adımların, bu adımların destek görmesinin

sağlayacağını kaydeden Denktaş, bu anlayışla hareket edeceklerini ifade etti.