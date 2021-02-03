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Denktaş'tan hükümete öneriler

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Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hükümete bir dizi öneride bulunduğunu ancak henüz sonuç alamadığını söyledi.
Denktaş'tan hükümete öneriler

Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hükümete bir dizi öneride bulunduğunu ancak henüz sonuç alamadığını söyledi.

Hükümete sunduğu önerileri sosyal medyadan da aktaran Denktaş şunları kaydetti:

Bir hafta önce değerli dostum Arabacıoğlu'nun uyarısı ile hükümete bir öneride bulundum... Henüz sonuç yok...

1- Türkiye'den daha fazla aşı talebinde bulunun. Gerekirse maaşlardan bir miktar daha kesip aşı satın alın.

2- Kamu hekimlerinin üzerindeki yükü hafifletmek için özel kliniklere aşı yapma yetkisi verin. Emekli doktor ve hemşireleri aşı kampanyasına destek için gönüllü görev yapmaya davet edin..kapalı kalma süresini bu amaçla kullandığınızı halk görsün... Eleştiriler hafiflesin...

3- Bu soğukta aşı kuyrukları çok dikkat çekiyor. Özellikle kalan yaşlılara evlerinde hizmet verilmesi sağlanırsa hükümete yansıması olumlu olur.

 
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