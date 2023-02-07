Depremde Akbaba ailesinden acı haber

Şubat tatili için memleketi Kahramanmaraş’a giden Miracle Değirmenlik Spor Kulübü U16’daki sporcusu Arda Akbaba ile annesi Elif Akbaba ve kız kardeşi İlknur Akbaba depremde hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan Akbaba ailesinden bir süredir haber alınamıyordu. Acı haberi Miracle Değirmenlik Spor Kulübü duyurdu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“U16’daki sporcumuz Arda Akbaba ve ailesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar tüm sportif çalışmaları iptal ediyoruz. Arda ve ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun”

Ayrıca Elif Akbaba’nın çalıştığı işyeri Edip Elektronik de taziye mesajı paylaşarak, iş arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.