Depremin 2. yıldönümü.. 82 kişinin öldüğü apartman için iddianame bile hazırlanmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ilgım Apartmanı’nda 82 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bilirkişi raporu eksiklikleri ve iddianame hazırlığındaki gecikme tepkilere yol açtı. KTÜ raporunda sorumlulara yer verilmezken, savcılık İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bir rapor talep etti, ancak bu rapor hala gelmedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında Hatay Antakya’da yıkılan Ilgım Apartmanı’nda 82 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak, üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen hala bir iddianame hazırlanmış değil. Deprem felaketi sonrası yapılan incelemelerde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, şüpheli kişilerin serbest bırakılmasına yol açtı. Ancak, kayıp yakınlarının avukatları raporda ciddi eksiklikler buldu ve itirazda bulundu.

KTÜ raporunda zemin incelemesinin yapılmadığı, kolondan değil kirişten donatı alınıp incelendiği gibi önemli eksiklikler olduğunu belirten avukatlar, raporun geçerliliğini sorguladı. Bu itiraz üzerine savcılık, 2024 Mart ayında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Ancak, üzerinden 10 ay geçmesine rağmen rapor gelmedi. Bunun üzerine savcılık, dosyanın sürüncemede kalmaması adına İTÜ’ye bir yazı göndererek dosyayı geri istedi ve rapor olmadan işlem yapılmasını talep etti.

30 YILLIK BİNA YIKILMADI, 3 YILLIK BİNA YIKILDI

Ilgım Apartmanı’nda ailesinin 82 depremzedesinin arasında bulunan Abdullah Eğilmez, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Eğilmez, KTÜ raporunda sorumlulara yer verilmediğini, binanın 10 metre ilerisindeki 30 yıllık yapının ayakta kalırken, sadece 3 yıllık olan Ilgım Apartmanı’nın yıkılmasının normalleştirildiğini ve müteahhit ile yapı denetimcisinin raporla serbest bırakıldığını söyledi. Eğilmez, raporda görülen eksikliklerin bilimsel mütalaa ile net bir şekilde ortaya konduğunu belirtti.

İDDİANAME HALA HAZIRLANMADI

Eğilmez, bir yıl önce hazırlanan mütalaanın dosyaya sunulmuş olmasına rağmen şüphelilerin tahliye edildiğine dikkat çekti. "Bir yıldır savcılık yeni bir rapor aldıramadı, hala bir iddianame düzenlenmedi ve 82 canın hesabı sorulamadı" diyen Eğilmez, sürecin hızlandırılmasını ve kusurlu olan kişilerin tutuklu yargılanmasını talep etti. Eğilmez, geride kalanların sadece adaletin tecelli etmesini beklediklerini ifade ederek, tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almalarını istediklerini belirtti.