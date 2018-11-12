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Derinya ve Aplıç Yetmez, Tüm Kıbrıs’ı İstiyoruz

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Bugün Aplıç ve Derinya bölgelerinde karşılıklı geçiş için yeni noktaların açılmış olmasını tüm halkımız gibi Bağımsızlık Yolu olarak biz de memnuniyetle karşılıyoruz.
Derinya ve Aplıç Yetmez, Tüm Kıbrıs’ı İstiyoruz

Bugün Aplıç ve Derinya bölgelerinde karşılıklı geçiş için yeni noktaların açılmış olmasını tüm halkımız gibi Bağımsızlık Yolu olarak biz de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu geçiş noktaları hem ekonomik anlamda halkların kaynaşması ve esnafın rahatlaması için önemli bir adımdır hem de barışa yönelik ciddi bir ilerlemedir. Geçiş noktalarının açılmasını, her iki halkın demokratik kitle örgütlerince yürütülen ısrarlı mücadelenin bir ürünü olarak selamlıyoruz.

Çözüm ve barış sürecinin ilerlemesi, halklarımızın yeniden kardeşleşmesi yolunda, karşılıklı geçişler, soyal ve kültürel temaslar ve günlük hayatın birleştirilmesi hayati önemdedir. Partimiz Bağımsızlık Yolu, tek bir imzaya indirgenerek masa başı görüşmelere havale edilmiş barış sürecinin sokaktan başka bir yolla ilerletilemeyeceğini her zaman vurguladı. Derinya ve Aplıç geçiş noktalarının açılması mücadelesi de herzaman bu vurgumuzun örneklerinden oldu. Derinya ve Aplıç’ın açılması için hem ilgili ilçelerde bölge örgütlerimiz defalarca eylem ve basın açıklamaları yaptılar hem de parti olarak merkezi eylemlerimizde Derinya ve Aplıç konularını sürekli gündemimizin üst sıralarında tuttuk. Şimdi bu iki noktada karşılıklı geçişlerin başlamış olması, barış için sürdürdüğümüz mücadeledeki diğer noktalar için daha yoğun bir çalışma yürütmemiz açısından bize enerji veriyor.

Bugün Mağusa Bölge Örgütümüz Derinya geçiş noktasının açılmasını selamlarken, sayın Akıncı’nın seçim süresince dile getirdiği Maraş konusunda da bir ilerleme beklentisi içerisinde olduğumuzu vurguladı. Benzer şekilde Omorgo Bölge Örgütümüz de, Aplıç geçiş noktasının açılması vesilesiyle iki toplumun beraber yürüteceği daha bir çok sürecin olacağına işaret ederek CMC’den kalan ve adamızdaki tüm canlıları etkileyen atıkların temizlenmesi için ortak bir girişim yapılması çağrısında bulundu. Bağımsızlık Yolu başta Maronitlerin köylerine geri dönmesi olmak üzere adamızın çok kültürlülüğünü ve zenginliğini yansıtacak adımların atılması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ısrarcı olacaktır.

Derinya ve Aplıç geçiş noktalarının açılmasını selamlıyoruz. Bu kazanımların elde edilmesi için emek vermiş tüm halkımızı, demokratik kitle örgütlerini ve üyelerimizi kutluyoruz. Ancak barış için yürünecek daha çok yolumuz olduğunu unutmamalıyız. Derinya ile Aplıç sadece bu yoldaki iki kilometre taşıdır. Sırada Maraş vardır, Maronitlerin köylerine geri dönmeleri vardır, iki toplumun ortak sorunlarına yönelik somut işbirliği süreçlerinin ilerletilmesi vardır. Somut kazanımların her zaman sadece sokağın basıncıyla elde edildiğinin bilinciyle, barış için mücadeleye devam edeceğiz.

Bu daha başlangıç, mücadeleye devam…

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