Derya: Ülkede Otokratik Bir Hükümet Sistemi Uygulanıyor!

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

DERYA

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Otokrasi Heyulası Altında Ezilen Kıbrıs Türk Demokrasisi” konulu güncel konuşma yaptı.

Derya, Başbakan’ın, muhalefet partisi başkanlarının Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalara cevap vermemesini eleştirerek, bunu “saygısızlık” olarak niteledi. Ülkede acayip günlerden geçildiğini, kabine değişikliğinin ülke demokrasisine müdahale olduğunu, geçmişte de bunların yapıldığını ancak son dönemde yapılanların artık kabul edilemez olduğunu ifade eden Derya, ülkede otokratik bir hükümet sistemi uygulandığını söyledi ve bu sistemden örnekler verdi.

Derya, insan hakları, demokrasi ve bağımsız kurumlar açısından tehlikeli bir sistem olduğunu, dış politikada ülkeleri olumsuz etkilediğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bu konuda örnekler verdi, eleştirilerde bulundu, ülkedeki siyasi partilere uyarılarda bulundu.

Bir Kıbrıslı Türk olarak ülkede icazet alınarak hükümet kurulmasına, demokrasiye ve seçimlere müdahale edilmesine, siyasi baskılara karşı olduklarını ifade eden Derya, Türkiye’deki muhalefete de seslenerek, bu ülkeye yapılan müdahalelere ses çıkarmamasından dolayı eleştirdi, ses vermeye çağırdı.

Derya, Türkiye Cumhuriyeti iktidarına da, Kıbrıslı Türklerin seçimlerine, demokrasisine, güvenliğine, kardeşlik ilişkilerine zarar vermemeye çağırdı, “Eşitlik adalet karşılıklı saygı istiyoruz” dedi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, bağların gerçekten güçlendirilmesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının gerçekten eşit kabul edilmesini istedi.

TAÇOY

Derya’ya yanıt için kürsüye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, bir ülkenin diğer ülkenin iç işlerine karışılmasını istemezken, Derya’nın başka bir ülkenin işlerine karıştığını, kimsenin kimsenin zoruyla oy vermeye gitmediğini, seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığını ve demokrasiye olan inancı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Taçoy, Başbakan’ın tercihleri yönünde bir kabine değişikliği olduğunu, kimsenin müdahalesi ile bunun olmadığını, başarının da başarısızlığın da Başbakan’ın olacağını anlattı. Taçoy, zamlarla ilgili de haksız eleştiriler yapıldığını, dünyaya bakıldığında akaryakıt, demir, gıda, yem gibi ürünlerdeki artışlara işaret etti.

Popülist yaklaşımlara izin vermeyeceklerini ifade eden Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’ne Kıbrıs Türk halkına her dönemde verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Taçoy, kabine değişikliği konusunda kendi yerinin neden değiştirildiğinin sorulması üzerine, Başbakan’ın böyle uygun gördüğünü, kendisinin sorgulama haddinin olmadığını, ülkesi, partisi için verilen her görevi yaptığını ve yapacağını söyledi.

Doğuş Derya da bunun üzerine yeniden söz alarak, Taçoy’un konuşmasını saptırdığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu, Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması, ülkede demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

AKANSOY

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Hükümetin Krizi, Haysiyet ve Kıbrıslı Türk Demokrasisi” konulu güncel konuşma yaptı.

Akansoy, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı. Kıbrıs Türk halkının demokratik bir halk olduğunu, her görüşe saygı duyduğunu ve her görüşü dinlediğini ifade eden Akansoy, Tıp Bayramı kutlamasında yaşanan olayı eleştirdi.

Akansoy, son dönemde ülke demokrasisine müdahaleler yapıldığını ve bundan seçmenlerin etkilendiğini, halkın sandığa gitmediğini ifade ederek, bugün ülkede seçimlere katılımın yüzde 57’ler civarında olduğunu, bu durumun araştırılması gerektiğini anlattı.

Halkın, oy verdiği iradenin ülkede hakim olmadığını gördüğünü, siyasetin bundan zarar gördüğünü anlatan Akansoy, siyaset kurumunun halka güven vermesi gerektiğine işaret etti.

Son olarak kabine değişikliği konusunda gerekli açıklamanın yapılmadığını, neden değişiklik yapıldığının açıklanması gerektiğini ifade eden Akansoy, gerekçesini sordu, açıklık istedi, değerlendirmelerde bulundu, “Bu konuda adamcılık söz konusudur” dedi. Akansoy, konunun üzüntü verici olduğunu da kaydetti.

Akansoy, kabinedeki değişikliği “demokrasi lekesi” olarak niteledi, hükümetin “ölü doğduğunu”, reform yapabilme kapasitesi olmadığını savundu.

BARÇIN

Daha sonra söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Hayat Pahalılığı Ödeneği ve 100 Bin Ücretli İnsanın Durumu” başlıklı bir konuşma yaptı.

Barçın, ülkede bir numaralı gündemin ekonomi olduğunu, ancak siyaset anlamında “tiyatro” oynandığını savundu. Barçın, halkın, ülkenin kendilerinden sorunlara, özellikle de ekonomik sorunlara çözüm beklediğini ifade ederek, ekonominin ve zamların en büyük probleminin Türk Lirası kullanımı olduğunu kaydetti.

Barçın, akaryakıttaki fiyat artışlarının döviz veya petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı değil, Türk Lirası ve yanlış politikalardan ötürü kaynaklandığını ifade etti, Fiyat İstikrar Fonu’nda yapılan vergi artışı kararının geri alınmasını ve bu farkın pompaya yansıtılmasını istedi.

Hükümete kamu reformu, belediye reformu, müdürlüklerin liyakata göre yapılması, atamalar konusunda önerilerde bulunan Barçın, bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade etti, Hayat Pahalılığı konusunda hükümetin uygulamalarının ne olacağının şimdiden kamuoyuna açıklanmasını istedi.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, ekonomik değişimler, döviz ve bazı kalemlerdeki fiyat artışlarına işaret ederek, ülkede Türk Lirası’nın yeni kullanılmaya başlanmadığını, Euro kullanılsa da bazı sorunların aynı olacağını, enflasyon oranı ve hayat pahalılığının yine yaşanacağını anlattı, ülke şartlarında yapılabileceklerin belli olduğunu söyledi.

Taçoy, Fiyat İstikrar Fonu’nun kullanılma şeklinin belli olduğunu, fiyatlandırmaların geleceğe yönelik yapıldığını, dünyadaki ekonomik gelişmelere iyi bakılması gerektiğini, 2022’nin enflasyon yılı olacağını, KKTC’nin de ayrı bir gezegen olmadığını vurguladı.

İNCİRLİ

Daha sonra söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “14 Mart Tıp Bayramı, Yaşlı Bakım Uygulamalarında Etik ve Yasal Sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı. İncirli, hükümetin her şeye bir bahanesi olduğunu, ancak mazaretler, bahaneler arkasına saklanarak, sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.

İncirli, bugün Tıp Bayramı olduğunu ancak sağlıkta herkesin yorulduğunu, sağlıkçının da hastanın da sorunlardan, düzgün hizmet alamamaktan yorulduğunu ve bayramın kutlanamadığını anlattı.

Tıp Bayramı için bugün düzenlenen törende talihsiz bir olay yaşandığını, Türkiye’den gelen bir konuğun Türkiye sağlık sistemi üzerine değerlendirmeler ve sorunların çözümüne yönelik öneriler ortaya koyarken Cumhurbaşkanı’nın müdahale ettiğini savunan İncirli, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. İncirli, Cumhurbaşkanı’nın konuşulanlara sabır gösterememesinden ötürü rahatsız olduğunu kaydetti.

İncirli, ülkede sağlık alanında ciddi sıkıntılar, eksiklikler yaşandığını, yasal düzenlemeler gerektiğini, genç hekimlere ihtiyaç olduğunu anlatarak, hekimlik mesleği onuruna yakışır şekilde yasaların güncellenmesinin, geçirilmesinin gerektiğini, komitelerde bu yasaları ivedi bir şekilde görüşmeyi beklediklerini kaydetti.

Sağlıkta şiddet konusunda da gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden İncirli, yaşlı bireylerin yaşam haklarının korunmasının önemine de vurgu yaptı, yaşlı bireylerin bakımının yapılması, ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakım yapan aile bireylerine destek verilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

İncirli, yaşlı bakım evleri ve huzur evlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini, ancak evinde bakım görmek isteyen yaşlıların da ailelerine destek verilebileceğini, bu yönde adımlar atılabileceğini anlattı.