Derya’dan Kıbrıslı kadınlara bütünlüklü çözüm antlaşması yazma çağrısı

Derya, 29 Mart günü Avrupa Parlamentosu Manolis Glezos salonunda düzenlenen “Barış ve Güvenliğe Cinsiyet Boyutunun Entegrasyonu İçin Dönüştürücü Bir Vizyon” konulu panelde konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, 29 Mart günü Avrupa Parlamentosu Manolis Glezos salonunda düzenlenen “Barış ve Güvenliğe Cinsiyet Boyutunun Entegrasyonu İçin Dönüştürücü Bir Vizyon” konulu panelde konuşma yaptı.

Açılışını ve moderatörlüğünü Avrupa Parlamentosu milletvekili Prof. Niyazi Kızılyürek'in yaptığı panelde İrlanda AP Milletvekili Clare Dali, Toplumsal Cinsiyet Teknik Komitesi üyesi Maria Hadjipavlou ve POGO Başkanı Skevi Koukouma konuşma yaptı. Çatışma bölgelerinde kadınların yürüttüğü barış aktivizmi yanında, savaş ve çatışmaların kadınlar üzerinde yarattığı etkilerin barış müzakerelerine nasıl yönsetildiğinin ele alındığı konuşmalarda, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, feminist uluslararası ilişkiler literatüründen örnekler vererek barış ve güvenlik kavramlarının devlet ve askeri güç üzerinden ele alındığını aktardı.

“DEVLET ODAKLI BİR GÜVENLİK ANLAYIŞI YERİNE İNSAN ODAKLI BİR GÜVENLİK ANLAYIŞI”

Feminist uluslararası ilişkiler literatürünün geliştirdiği `yapısal şiddet` kavramına değinen Derya, fiziki ve sıcak şiddetten farklı olarak, toplumlararasında ve toplumların içinde üretilen orantısız güç ilişkilerinin barış yapım süreçlerini nasıl olumsuz etkilediğini anlattı. Devlet odaklı bir güvenlik anlayışı yerine insan odaklı bir güvenlik anlayışının gerekliliğine vurgu yapan Derya, toplumların içinde yaşadığı sosyolojik bağlamların içerisinde üretilen eşitsiz güç ilişkilerinin müzakere süreçlerinde ve barış inşa süreçlerinde görmezden gelindiğini aktardı. Derya, Kıbrıs müzakere süreçlerinde ele alınan başlıkların kadınların ve kırılgan grupların deneyimlerini ve ihtiyaçlarını dışladığını gösteren örnekler verdi. Kıbrıslıtürklerin maruz kaldığı yapısal şiddet ilişkilerinden de bahseden Derya, Kıbrıs’ta yaşayan kadınların ortak bir kongre düzenleyerek müzakere başlıklarında görmezden gelinen konulara ek yapmak üzere bir bütünlüklü çözüm antlaşması yazma çağrısı yaptı.