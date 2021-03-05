Derya:Ersin Bey ''Gelin bu 14 milyon TL'yi ihtişam için değil, halkın faydası için harcayalım'' diyebiilir mi?

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

ERSİN BEY ÖNGÖRÜLEN SARAY İÇİN ŞUNLARI DİYEBİLİR Mİ?

"Çok teşekkür ederim ama ben padişah değilim ki saraya ihtiyaç duyayım. 14 milyon TL ile benim ülkemde yaşlılarımıza hizmet verecek bakım evleri açılabilir. Yoksul insanların bebeklerini bırakabilecekleri bedava kreşler yapılabilir. Yıllardır tamamlanmayan Engelsiz Yaşam Evi projesi tam olarak bitebilir. İki tane pırıl pırıl kız çocuğu babasıyım ve ülkemde hala devletin şiddete maruz kalan kadınlar için bir Sığınma Evi açmıyor olmasından utanıyorum! Başbakan olduğum dönemde pandemi sürecini iyi yönetemedik, esnaf, turizmici, işçi, öğretmen, doktor hepsi kan ağlıyor. Gelin bu parayı ihtişam için değil, halkın faydası için harcayalım"