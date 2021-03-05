  • BIST 1.542
  • Altın 411,892
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Derya:Ersin Bey ''Gelin bu 14 milyon TL'yi ihtişam için değil, halkın faydası için harcayalım'' diyebiilir mi?

» »
Derya:Ersin Bey ''Gelin bu 14 milyon TL'yi ihtişam için değil, halkın faydası için harcayalım'' diyebiilir mi?
Derya:Ersin Bey ''Gelin bu 14 milyon TL'yi ihtişam için değil, halkın faydası için harcayalım'' diyebiilir mi?

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

ERSİN BEY ÖNGÖRÜLEN SARAY İÇİN ŞUNLARI DİYEBİLİR Mİ?

"Çok teşekkür ederim ama ben padişah değilim ki saraya ihtiyaç duyayım. 14 milyon TL ile benim ülkemde yaşlılarımıza hizmet verecek bakım evleri açılabilir. Yoksul insanların bebeklerini bırakabilecekleri bedava kreşler yapılabilir. Yıllardır tamamlanmayan Engelsiz Yaşam Evi projesi tam olarak bitebilir. İki tane pırıl pırıl kız çocuğu babasıyım ve ülkemde hala devletin şiddete maruz kalan kadınlar için bir Sığınma Evi açmıyor olmasından utanıyorum! Başbakan olduğum dönemde pandemi sürecini iyi yönetemedik, esnaf, turizmici, işçi, öğretmen, doktor hepsi kan ağlıyor. Gelin bu parayı ihtişam için değil, halkın faydası için harcayalım"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 29 kişi Lefkoşa'dan...39 pozitif vaka05 Mart 2021 Cuma 20:33
  • 5730 test 39 pozitif vaka05 Mart 2021 Cuma 20:31
  • Bakanlar Kurulu kararları yazılı olarak açıklandı05 Mart 2021 Cuma 20:18
  • Erhürman:"Bu dönemde acil ihtiyacımız olan" Sarayı Projesi”ne 14 milyon TL ayrılmış!05 Mart 2021 Cuma 20:11
  • Pekcan ve beraberindeki heyet, ilk olarak arıklı, ardından ise KKTC’li iş insanları ile bir araya geldi05 Mart 2021 Cuma 19:59
  • Sağlık Bakanı Ünal Üstel: “Aşı gelecek rahat olun”05 Mart 2021 Cuma 19:54
  • Meclis Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan’ı kabul etti05 Mart 2021 Cuma 19:49
  • Nami:Saner derhal halktan özür dilemeli ve bu durumu düzeltmeli05 Mart 2021 Cuma 19:45
  • Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı05 Mart 2021 Cuma 19:34
  • Sokağa çıkma yasaklarında değişiklik05 Mart 2021 Cuma 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti