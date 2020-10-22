Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.212
Altın
481,186
Dolar
7,7962
Euro
9,2420
Lefkoşa
18 °C
Mağusa
19 °C
Girne
19 °C
Güzelyurt
17 °C
İskele
19 °C
İstanbul
18 °C
Ankara
7 °C
Çağlar Abohorlu 35 yaşında hayatını kaybetti…
E-Nabız Nedir, Nasıl Giriş Yapılır? Grip Aşısı Kimlere Yapılacak?
PPK toplantısı ardından faiz kararı açıklanacak
TTB’den Grip Aşısındaki Kısıtlamaya Tepki
Reuters: Erdoğan ve Türk Lirası, Biden riskiyle karşı karşıya
KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı
T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
Grip aşısının fiyatı belli oldu!
Oktay Türkiye'den söyledi.."2 Devletliliği konuşabiliriz..."
Detay bugün ne manşet attı? 22 Ekim 2020 Perşembe
Günlük Hava Durumu - (22 Ekim 2020 Perşembe)
Günlük Döviz Kurları - 22 Ekim 2020 Perşembe
A-101 Kıbrıs'a geliyor!
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
KKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka
PPK toplantısı ardından faiz kararı açıklanacak
Reuters: Erdoğan ve Türk Lirası, Biden riskiyle karşı karşıya
KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı
T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
Oktay Türkiye'den söyledi.."2 Devletliliği konuşabiliriz..."
A-101 Kıbrıs'a geliyor!
Türkiye’de 68 can kaybı, 2 bin 13 yeni hasta
Akıncı seçim masraflarını açıkladı
Reuters:Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek!
KTÖS, Eğitimdeki Sorunlarla İlgili Basın Açıklaması Yaptı
42 Gram uyuşturucuyla yakalanmıştı, tutuklu yargılanacak
30 gram uyuşturucuyla yakalandı.1 Kişi daha aranıyor!
Detay bugün ne manşet attı? 22 Ekim 2020 Perşembe
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
22.10.2020 08:49
Detay bugün ne manşet attı? 22 Ekim 2020 Perşembe
Detay bugün ne manşet attı?
22 Ekim 2020 Perşembe
Etiketler:
Haber
,
Detay
,
Kıbrıs
,
KKTC Son dakika
,
Detay bugün ne manşet attı? 22 Ekim 2020 Perşembe
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Yazdı? 22 Ekim 2020 Perşembe
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Yazdı? 22 Ekim 2020 Perşembe
Maskeyi ağzına değil göğüslerine taktı!
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i dekolteli poz verdi, yorum yağmuruna tutuldu!
Diğer Haberler
Çağlar Abohorlu 35 yaşında hayatını kaybetti…
Çağlar Abohorlu 35 yaşında hayatını kaybetti…
Detay bugün ne manşet attı? 22 Ekim 2020 Perşembe
Detay bugün ne manşet attı? 22 Ekim 2020 Perşembe
A-101 Kıbrıs'a geliyor!
A-101’in KKTC’de “B-101” adıyla faaliyet yürüteceği iddia edildi.
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Karantinadan kaçıp trafik kazasında hayatını kaybeden Kaşıkçının karantinadan kaçması hakkında araştırma yapılacak
Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı TV programında karantinadan kaçan ve Lefkoşa-Mağusa anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı'nın karantinadan kaçmasına ilişkin soruşturma başlattıklarını ifade etti.
Son 24 saatte 1476 test, 5 yeni vaka!
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1476 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:51
Akıncı seçim masraflarını açıkladı
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:46
UBP Kurultayı 31 Ekim'de...Kimler aday?
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:28
Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan münhal duyurusu
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:25
M. Kemal Deniz, ölümünün 20’inci yılında törenle anılacak
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:24
4.kez uyuşturucudan yakalanınca cezaevine gönderildi
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:08
Tatar'ın ilk ziyareti Erdoğan'a
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:06
M. Kemal Deniz mezarı başında anılacak
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:04
Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Yarışmalarının ödülleri verildi
21 Ekim 2020 Çarşamba 17:47
Haspolat'ta 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti
21 Ekim 2020 Çarşamba 17:47
YAZARLAR
Fırat Borak
Yerin Dibine Batsın Seçiminiz!
Hatice İNTAÇ
DÜNYADA ADALET İSTİYORSAK, ÖNCE KENDİMİZ ADİL OLMALIYIZ
Erkut YILMABAŞAR
51-49 ile toplumsal uzlaşı olur mu?
Ayşegül Garabli
HADİ BE EVLATLARIM!!!
Arif Alasya
BUNLARI DA MI YAŞAYACAKTIK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
09:22 -
Çağlar Abohorlu 35 yaşında hayatını kaybetti…
09:20 -
E-Nabız Nedir, Nasıl Giriş Yapılır? Grip Aşısı Kimlere Yapılacak?
09:05 -
PPK toplantısı ardından faiz kararı açıklanacak
08:59 -
TTB’den Grip Aşısındaki Kısıtlamaya Tepki
08:57 -
Reuters: Erdoğan ve Türk Lirası, Biden riskiyle karşı karşıya
08:56 -
KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı
08:56 -
T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
08:53 -
Grip aşısının fiyatı belli oldu!
08:53 -
Oktay Türkiye'den söyledi.."2 Devletliliği konuşabiliriz..."
08:49 -
Detay bugün ne manşet attı? 22 Ekim 2020 Perşembe
08:47 -
Günlük Hava Durumu - (22 Ekim 2020 Perşembe)
08:46 -
Günlük Döviz Kurları - 22 Ekim 2020 Perşembe
08:45 -
A-101 Kıbrıs'a geliyor!
08:01 -
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
22:30 -
Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Yazdı? 22 Ekim 2020 Perşembe
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Yazdı? 22 Ekim 2020 Perşembe
Maskeyi ağzına değil göğüslerine taktı!
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i dekolteli poz verdi, yorum yağmuruna tutuldu!
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
A-101 Kıbrıs'a geliyor!
Günlük Döviz Kurları - 22 Ekim 2020 Perşembe
Grip aşısının fiyatı belli oldu!
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.