Detay Gazetesi'nin HİÇ dahil edilmediği Başbakanlık Whats App grubundan bir gazeteci daha atıldı!

Detay Gazetesi'nin hiç dahil edilmediği Başbakanlık Whats App grubundan bir gazeteci daha atıldı!

Detay Gazetesi'nin HİÇ dahil edilmediği Başbakanlık Whats App grubundan bir gazeteci eleştirileri nedeni ile gruptan atıldı!

KKTC'de bazı Medyaya organlarına ve medya mensuplarına uygulanan ötekileştirme artık DEVLET organlarında daha da gözle görülür hale geldi.

KİMİNLE NASIL HANGİ KRİTERE GÖRE KURULDU BELLİ DEĞİL?

Başbakanlık'ın hangi kritere göre oluşturduğu belli olmadığı Balbakanlık Whats app grubuna 8 yıldır hem geleneksel basılı gazete hem de dijital ortamda yayın yapan Detay Gazetesi HİÇ dahil edilmezken küçük bir eleştiri yapan başka bir basın mensubu ise gruptan atıldı.

Oluşturulan grubun hangi kritere göre oluşturulduğu ise bilinmiyor.

İşte Başbakanlık Haberleşme grubundaki yazışma!

Dün akşam saatlerinde GazeddaKıbrıs Editörü ve Basın Emekçileri Sendikası Dış İlişkiler Sekreteri Çağdaş Öğüç’ün kişisel sosyal medya hesabından Bakanlar Kurulu’nun geç başlamasına yönelik yaptığı eleştirinin ardından, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay, Öğüç’ü Başbakanlık’a ait WhatsApp haberleşme grubundan herhangi bir gerekçe göstermeksizin çıkardı.