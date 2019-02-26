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Devlet Hastanesinden Hacıveli ile ilgili açıklama

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, acil servise başvurduktan sonra alındığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Yakup Hacıveli’nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
Devlet Hastanesinden Hacıveli ile ilgili açıklama

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, acil servise başvurduktan sonra alındığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Yakup Hacıveli’nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Başhekimlik açıklamasında, Hacıveli’nin 17 Şubat’ta nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle acil servise başvurduğu kaydedildi. 

Hastanın morbidobez olduğunun belirtildiği açıklamada  “Muayene ve tetkik sonuçları kötü olan hasta yoğun bakıma alındı. Genel durumu daha da kötüleşince solunum destek ünitesine bağlanan hasta tüm çabalara karşın 21 Şubat tarihinde hayatını kaybetti” denildi.

Başhekimlik, hayatını kaybeden Hacıveli’ye rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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