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Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiyeyi kazanan numara 45143

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Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiyeyi kazanan numara 45143
Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiyeyi kazanan numara 45143

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran tarihli çekilişte 200 bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satılan 45143 numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 18 Haziran tarihinde gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin ve toplam ikramiye 524 bin 100 TL olacak. Biletler yarından itibaren satışa sunulacak.
 

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