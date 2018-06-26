Devlet Üretme Çiftlikleri 25 büyükbaş hayvanı satılığa çıkardı

Devlet Üretme Çiftlikleri, 15’i tosun 10’u inek olmak üzere 25 büyükbaş hayvanı satılığa çıkardı.

Canlı ağırlıkları üzerinden satılacak hayvanlar için teklifler kapalı zarfta, KDV’siz olarak ve en geç 4 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Margo Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılacak. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi Çiftliği’nde, tosunlarsa Margo Çiftliği’nde görülebilecek.

İdare, hayvanlarla ilgili herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmayacak. Kabul edilen teklifle ilgili ödemeler peşin veya banka teminatlı çekle yapılacak.

Komisyonca teklifi uygun görülenler hayvanları en geç 13 Temmuz’a kadar çiftliklerden almak zorunda olacak. Söz konusu günün mesai bitimine kadar alınmayan hayvanların satış kararı iptal edilecek.