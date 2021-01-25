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Devletten ev ve arazi vereceğim dedi!

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Sahtekârlıkla para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan ve yargılanması başlayan sanık Medet Gürler aleyhindeki karar dün açıklandı.
Devletten ev ve arazi vereceğim dedi!

 Lefkoşa’da Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında sahtekârlıkla para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan ve yargılanması başlayan sanık Medet Gürler aleyhindeki karar dün açıklandı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında sanık 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Sağer sanığın  "Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan yargılandığını belirtti. Sağer sanığın Eylül-Ekim 2020 UBP partisinde tanıdıkları olduğunu ve kendilerine devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceğini söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra Lefkoşa'da sakin müştekiler M.S, A.İ.K. ve Z.D.'den toplamda 157 bin 200 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin etmek suçundan yargılandığını anlattı. Yargıç Temay Sağer mağdur ettiği kişilerin şikâyetlerini geri çektiği ve aralarında mağduriyetlerin giderilmesi için anlaşma sağladıklarını ancak sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine bakıldığında göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu ve bu tür suçlara hapis cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini belirterek sanığı işlemiş olduğu suçlardan 6 ay hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

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