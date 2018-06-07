Diğer partilerin adaylık tekliflerini reddettim

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, elinde partisinin yaptırdığı anket sonucu olduğunu ve seçimi kendisinin kazanacağını iddia etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, elinde partisinin yaptırdığı anket sonucu olduğunu ve seçimi kendisinin kazanacağını iddia etti.

Sertoğlu, anketin açıklanıp açıklanmayacağına partisinin karar vereceğini belirterek, “Anket sonucunu açıklamak istemiyorum ama ben kazanacağız diyorum. Bunu diyorum çünkü halkın nabzını tutuyorum” ifadelerini kullandı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Kanal T’de “Açık Oturum” adlı programa katılarak soruları yanıtladı.

“CUMHURBAŞKANI HARMANCI’NIN PROPAGANDASINI YAPIYOR”

Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın TDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı’nın propagandasını yaptığını iddia ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı kapı kapı Harmancı için geziyor. Telefon açıyor. Bir Cumhurbaşkanı bu gibi seçim işlerine bu denli karışmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“GENCAY HANIM UBP’YE KİN BESLEYENLE İŞBİRLİĞİ YAPTI”

Sertoğlu, Gencay Eroğlu’nun DP’den aday olarak UBP’ye kin besleyen birisi ile işbirliği yapmış olduğunu ileri sürdü.

Sertoğlu, “Gencay Hanım bir röportajında ‘ benim UBP ile bir derdim yok’ dedi. Röportajın altında da UBP’den DP’ye, DP’den UBP’ye geçen milletvekillerinden bahseder. Belli ki UBP’lilere “ bana oy verin. Seçilirsem kaçıp UBP’ye gelirim” demek istiyor. Oysa Gencay hanım UBP’ye karşı kin ve nefret besleyen birinin emellerine alet olmuş durumdadır” ifadelerini kullandı.

“DİĞER PARTİLERİN ADAYLIK TEKLİFLERİNİ REDDETTİM”

Hasan Sertoğlu, kendisine çok sayıda başka partiden adaylık teklifi geldiğini ama bunları hep reddettiğini kaydetti.

1993 yılında UBP’ye üye olduğunu kaydeden Sertoğlu, parti içinde kavgaları ve görüş ayrılıkları olduğunu ancak hiç bir zaman başka partilerden gelen tekliflere sıcak bakmadığını söyledi.

Sertoğlu, Lefkoşa’nın kötü yönetim, kötü idarecilik nedeniyle pislik içinde olduğunu ileri sürdü.

Sertoğlu, Haspolat ile Hamitköy’ün durumunun içler acısı, refüjlerin rezalet içinde olduğunu, bunun mazaretinin olamayacağını savundu.

“ÜÇ BUÇUK YIL YATTI ŞİMDİ GÖZ BOYUYOR”

“Sıfır istihdam yapıldı deniyor ama doğru değildir. Seçime beş kala ciddi hizmet alımı yapılıyor. Yüzlerce Pakistanlı kardeşimiz Belediye’de çalışıyor. 3 buçuk yıl yattı şimdi göz boyamaya çalışır” diyerek Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya eleştirilerde bulunan Sertoğlu, devletten ayda 5 milyonun üzerinde katkı alınmasına karşın halka hizmet verilmediğini iddia edip idareciliğin farklı bir yetenek olduğunu belirtti.

“Haspolat’ta yol kaldırım yok, Hamitköy’de ana yolun bir kesimi haricinde yol yok, kanalizasyon yok., Kermiya felaket. İnsanlar üç günde bir su alır., Surlariçi çok berbat. Sadece çok küçük bir kesime, esnafın olduğu kesime bakmayalım. Surlariçi’nin yüzde 80’i berbat durumda. Lefkoşa’nın diğer mahalleleri de pislik içinde” eleştirisinde bulunan Sertoğlu, Harmancı’nın sorunların çözümü için proje üretmediğini iddia etti.

“ALIŞ-VERİŞ MERKEZİNDE HATA YAPILDI”

Sertoğlu Lefkoşa’da Belediyenin de ortak olduğu alışveriş merkezi işinde Belediye Başkanı tarafından ciddi hatalar yapıldığını savunarak, binanın yapımı konusunda ciddi sıkıntıların bulunduğunu , 25 milyon TL’lik haciz konulduğunu binanın bitirilemediğini anlattı.

“SÖZ VERİLENLER YAPILMADI”

Sertoğlu, Harmancı’nın geçen seçimde verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia ederek, “Büyük, önemli tek bir proje uygulamaya koymadı. Belediye binasının kaba inşaatı tamamlandı, bitireceğim dedi. Dört yılda bir çivi bile çakmadı” dedi.