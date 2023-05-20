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Dikkat! Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

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Bisiklet yarışı dolayısıyla yarın Güzelyurt Çevre Yolu'nun bir bölümü trafiğe kapatılacak
Dikkat! Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen “Bireysel Zamana Karşı” yarışının, Güzelyurt Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları Kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahında yapılacağından dolayı güzergah trafik akışına kapatılacak. 

Belirtilen saatler arasında, ulaşım eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde sağlanacak. 

Polis, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu. 

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