Dikkat! Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Bisiklet yarışı dolayısıyla bugün Güzelyurt Çevre Yolu'nun bir bölümü trafiğe kapatılacak

21 Mayıs Pazar günü, 08:30-11:30 saatleri arasında, Güzelyurt Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından “Bireysel Zamana Karşı” bisiklet yarışı gerçekleştirilecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, Güzelyurt Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları Kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahı, polis tarafından trafik akışına kapatılacak olup, ulaşım eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde sağlanacaktır.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.