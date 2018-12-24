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Dikkat kapalı yol!

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Yarın Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesinin, Özel Eğitim Vakfı ile Işık Sokak kavşağı arasında kalan kısmının sabah saatlerinde trafik akışına kapalı olacağı duyuruldu.
Dikkat kapalı yol!

Yarın Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesinin, Özel Eğitim Vakfı ile Işık Sokak kavşağı arasında kalan kısmının sabah saatlerinde trafik akışına kapalı olacağı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

25 Aralık 2018 tarihinde, kayıp Hüseyin Ruso’nun defin töreni dolayısıyla, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesinin, Özel Eğitim Vakfı ile Işık Sokak kavşağı arasında kalan kısmı, 09:00 – 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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