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Dikkat! Su Kesintisi Yaşanacak

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Güzelyurt Belediyesi 12- 14 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca Mevlevi, Şahinler ve Serhatköy’de su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Dikkat! Su Kesintisi Yaşanacak

Güzelyurt Belediyesi 12- 14 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca Mevlevi, Şahinler ve Serhatköy’de su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bu bölgedeki kırsal kesim arsalarında yapılacak yeni su bağlantı çalışmalarından dolayı 12 Haziran Pazartesinden itibaren söz konusu bölgelere su verilemeyecek.

Güzelyurt Belediyesi, Mevlevi, Şahinler ve Serhatköy’deki vatandaşların süreç içerisinde suyu tasarruflu kullanması çağrısı yaptı.

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