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Dikkat Uzun Süreli Elektrik Kesintisi!

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...
Dikkat Uzun Süreli Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Planlı Kesinti (Girne İlçesi)

22 Mart 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 08:30 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Girne Polis Müdürlüğü, Ertuğrul Apakan Spor Salonu Civarı ve Barış Parkı Civarı’na elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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