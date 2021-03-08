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Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Seçildi

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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Miletvekili İzlem Gürçağ Altuğra seçilirken, CTP Milletvekili Salahi Şahiner de başkan vekili seçildi.
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Seçildi

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Miletvekili İzlem Gürçağ Altuğra seçilirken, CTP Milletvekili Salahi Şahiner de başkan vekili seçildi.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.  

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan “Komite Başkan ve Komite Başkan Vekili Seçimini” gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen seçim sonucuna göre; UBP Miletvekili İzlem Gürçağ Altuğra Komite Başkanı, CTP Milletvekili Salahi Şahiner  Başkan Vekili  olarak oy birliği ile seçildi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına; UBP Miletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve   HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı. 

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