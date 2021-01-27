Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Damla Dabis’in sunduğu Gazedda’nın Gündemi programına katılarak, yurttaşların dün itibariyle Lefkoşa’dan farklı bölgelere “göç etmesi”yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, karar almadaki reflekslerin başlangıca göre daha zayıf olduğu olduğunu belirterek, tüm boşlukların toplum tarafından kullanılmaya elverişli olduğunu ifade etti.

Pandemiyle birlikte herkesin çok yıprandığını da ifade eden Bayraktar, ilçeler arası “göç” sayılabilecek nitelikte ciddi bir hareket olduğunu ve bu durumun çok ciddi bir dezavantajı olduğunu söyledi. Bayraktar, virüsü görülen bölgelerde kısıtlı tutmaya çalıştıklarını ancak insan hareketliliğinin vaka görülmeyen bölgelere doğru yönlendiğini ve bunun da çok ciddi bir risk taşıdığını kaydetti.

“Dilerim, Milan örneğinin bir benzerini yaşamayız”

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun birebir örneğini İtalya yaşadı. Milan’da bölgesel kapanma kararı verilecekti. Hükümet bu duyuruyu 16 saat öncesinden yaptığı için, Milan nüfusu İtalya’nın her yerine dağıldı. Günün sonunda, İtalya pandemiyi en kötü şartlarda sürdüren bir ülke haline geldi. Biz de bundan farklı bir şey yapmadık şu anda… Kapanma refleksini çok hızlı yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda geciktiğimizi söylyebilirim. Milan örneğinin bir benzerini dilerim yaşamayız. Temelde hepimizi ürküten bu oldu. Girne ve Lefkoşa’da vaka daha kısıtlıyken, bir anda farklı bölgelere taşınabileceğini görüyoruz. Bu iş artık durdurulabilir değil. Herkesi duyarlı olmaya devam ediyorum. Giden gitti, gidilmeye de devam edilebilir. Denetim organlarının her zamankinden daha sert çalışması gerekiyor.”

“Giriş-çıkışlar sağlam tutulmalıdır”

Bayraktar, şehir giriş çıkışlarının sağlam tutulması gerektiğini de ifade ederek, kapanma kararının açıklanmasının ardından bu denli bir hareket olacağını öngöremediklerini de söyledi.

Kararın alındığı sırada toplumun ders almış olmasını beklediklerini de kaydeden Bayraktar şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan, Üst Kurul, haftalardır bu konuda çok ciddi emek sarf ediyor. Tedbirlerin alınması gerekliliği konusunda çalışmalar yürütüldü. Sosyal Medya’da linç kampanyası yapıldı. Günün sonunda, bu kadar çok kapanma feveranı edilirken, akşamdan sabaha olasılıklı bir kapanmayı gören kişilerin bir yerden bir yere göç etmesi; boşa konuştuğumuz hissini veriyor.

Şu anda korumaya çalıştığımız kendi halkımız. Okullar açık kalsın istiyoruz ama kapanmayı bir çeşit tatil ve sahil kenarında eğlenebilecek bir durum olarak görüyoruz. Ekonomi kurtulsun istiyoruz ama bulunduğumuz bölgede kafeler kapalıysa, açık olan bir bölgeye gidiyoruz. Kuaförü kapattıysalar Girne’den Lefkoşa’ya, Güzelyurt’a giderim. Bu böyle olmamalı. Dünya Sağlık Örgütü’nün kapanmayla ilgili 6 tane kriteri bulunmaktadır. Şu an biz bu kriterlerin 6’sını da yaşıyoruz.”

Kaynak:Gazedda Kıbrıs