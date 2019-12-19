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Dilipak'tan AKP'ye: Helak olacağız, elinizi çabuk tutun

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Gerici çevrelerin İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için iktidara çağrıları devam ediyor.
Dilipak'tan AKP'ye: Helak olacağız, elinizi çabuk tutun

AKP’ye yakınlığıyla bilinen gerici Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında kadın haklarıyla ilgili önemli kazanımlar getiren İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

Dilipak, ““Cinsiyet eşitliği” mi dediniz!” başlıklı yazısında, “Biz Kudüs’ü kurtaralım derken İstanbul sözleşmesi ile Şeytan, Lut kavminin helak olduğu Kuzey üst noktası “Gavur dağı”na uzanan sınır çizgisini İstanbul sözleşmesi ile Karadeniz’e taşıdı sanki.” derken AKP’ye “Günah şehri Pompei’nin helak olan kavminin başına gelenler bizim halkımızın da başına gelmesini istemiyorsanız, elinizi çabuk tutun.” diye seslendi.

Gerici yazar, konunun İstanbul Sözleşmesi’nin sınırlarını çoktan aştığını belirtip “Böyle giderken gelecek günler geçen günleri aratacak. İstanbul sözleşmesi, İstanbul depreminden daha tehlikeli bir hal alabilir. Belki “insanlar” ölmeyecek ama, bu depremde “insanlık” ölecek.” ifadelerini kullandı.

(Gazete Manifesto)

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