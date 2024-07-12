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Dimitriu, Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup gönderdi

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Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup gönderdiği bildirildi.
Dimitriu, Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup gönderdi

Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Dimitriu, mektubunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adadaki varlığının, Rum tarafınca yeterince değerlendirilmediğini ve Hristodulidis’in, hükümet ortaklarının desteklediği görüşlerle ilgili kendi fikirlerini netleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Dimitriu, geçmiş hakkında konuşmaktan kaçınılması ve gelecekte Kıbrıs sorunuyla ilgili gerek iç cephede, gerekse BM düzeyinde neler olabileceğine yönelik önerilere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre, Dimitriu, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların, ülkedeki tüm siyasi partilerin kollektif çalışmasıyla oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaparken, kimsenin Kıbrıs sorununun yükünü tek başına omuzlayamayacağını ifade etti.

Dimitriu, Kıbrıs sorunundaki endişelerinin teyit edilmesine çok yakın olduklarını belirterek, Holguin’in misyonunun başarısızlıkla sonuçlanması ve Türk tarafının sorumluluğu Rum tarafıyla paylaştırmayı başarması halinde, uluslararası camianın Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zemininde çözüm bulunması fikrinden uzaklaşacağı konusunda uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Holguin’in tek taraflı eylemlerle ilgili öğüdünü göz önünde bulundurarak, Rum tarafının bazı tek taraflı eylemlerde bulunmasını öneren Dimitriu, bu eylemlerin, Türkiye’nin Rum tarafına yaptığı samimiyetsizlik suçlamalarının önüne geçebileceğini ve özlü müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Habere göre, Dimitriu, Rum tarafının BM tarafından yapılan bir öneriyi reddetme lüksü bulunmadığına işaret ederek, sürecin hızlandırılması adına bazı önerilerde bulundu.

Dimitriu’nun mektubunda, “Haspolat barikatının açılması için gereken ön hazırlıkların yapılması; “Piroi” (Gaziler) ve Pirgo’da ek geçiş kapıları açılması; Rum tarafının Kıbrıs sorunu müzakerelerinin BM himayesinde ve üzerinde uzlaşılmış zemin çerçevesinde yeniden başlaması halinde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının yeniden başlaması ve Türkiye’nin AB Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı katılmasına rıza göstereceğine dair açıklama yapması” önerdiği belirtildi.

Habere göre, Dimitriu, ara bölge ihlalleriyle ilgili olarak ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunda da belirttiği gibi, ara bölgeye Rum Yönetimi tarafından 2021 ve 2022 yıllarında çekilen 14 kilometre uzunluğundaki dikenli telin kaldırılmasını talep etti. Dimitriu ayrıca Hristodulidis’e Ulusal Konsey’e sunulan” siyasi eşitlik zeminindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon karşıtı önerileri ve geçiş kapılarının tek taraflı kapatılması” taleplerini reddetmesi çağrısında bulundu.

Dimitriu, eğer doğrudan ve kararlı şekilde Türk söylemlerini ve uluslararası camiadaki genel anlayışı boşa çıkaracak eylemlerde bulunulmazsa, sonucun yıkıcı olacağı belirtti.

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