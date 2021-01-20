Din Görevlileri Sendikası'ndan Yunan Başpiskoposa kınama

Açıklama şu şekilde:

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı "İslam’ın bir din olmadığı" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu" şeklindeki sözleri nedeniyle Yunan Başpiskoposu İeronimos’u şiddetle kınıyorum.

Din adamı insanlığın vicdanını temsil etmesi gereken, insanlığı esenliğe davet etmesi gereken insandır. Biraz tarih bilgisi, biraz aklı, biraz da insanlık onuru ve vicdanı olan her insan İslam Dininin Ortaçağ karanlığına nasıl bir güneş gibi doğduğunu, İeronimos gibi hastalıklı din adamlarının pençesinde kıvranan mazlumları nasıl çekip aldığını hemen kabul edecek ve hatırlayacaktır.

Bizim inancımıza göre başkalarının kutsallarına saldırmak olmaz. Hangi din olursa olsun, din adamları kin ve nefretten uzak durur, kaos ve kargaşa çıkmasın diye çaba sarfeder. Böylece hem toplumsal hem de evrensel barışa katkı sağlamış olur. Yunan Başpiskoposu İeronimos’un, İslam ve Müslümanlarla ilgili söylediği abuk subuk sözlerinin, din adamı sıfatıyla uyuşmamadığını değerlendiriyorum.

İnsanlık olarak geçtiğimiz bu zor günlerde ihtiyacımız olan şey kavgacı, kışkırtıcı, ayrımcı değil saygı, barış yüklü ve birleştirici bir dildir. Evrensel anlamda barışın tesisinde din adamlarının rolü son derece önemlidir. Bu rolün kıymetini her din adamı iyi özümsemeli, kötü rol model olmamalıdır. Yunan Başpiskoposu İeronimos’un İslam dini gibi insanlığı kucaklayan, insanlığa aydınlık ufuklar açan bir dine ve ona tabi olanlara karşı hezeyanlarını çirkin, gerçek dışı ve kargaşa çıkarmaya yönelik görüyorum. Bu haliyle Yunan Başpiskoposu İeronimos, takipçilerine kötü rol model olmuştur.

Yunan Başpiskoposu İeronimos’u çirkin ifadeleri nedeniyle bir kez daha kınıyor, kışkırtıcı ve ayrımcı dilden vazgeçmeye, incittiği Müslümanlardan özür dilemeye davet ediyorum.