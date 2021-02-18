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Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay Regaib Kandili Mesajı yayınladı

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Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay Regaib Kandili Mesajı yayınladı
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay Regaib Kandili Mesajı yayınladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay Regaib Kandili Mesajı yayınladı:

18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece üç aylar geleneğinin ilk kandili olan Regaip kandilini idrak edeceğiz.

 

Regaib gecesi, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gecenin adıdır.  Kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek gibi anlamlara sahip olan Regaip, anlamına uygun olarak birçok inanan ve milletimizce asırlardır Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik bir çaba olarak “Regaib Kandili” adıyla idrak edilmektedir.

 

Geleneğimizde yer etmiş bu zaman dilimlerini öncelikle fiil ve davranışlarımızı gözden geçirdiğimiz iç muhasebe fırsatları olarak görelim. Regaib gecesini, salgın tehdidi nedeniyle camilerde geçiremesek de, evimizde, zaten her Müslümanın rutini olması gerektiği üzere namazla, sadakalarla süslemeye gayret edelim. Bol bol Kuran-ı Kerim okuyalım, tövbe edelim. Anne-baba ve büyüklerimizin gönüllerini alarak, bizler için hayır dua etmelerine vesile olalım. Kendimiz, ailemiz, milletimiz, tüm din kardeşlerimiz ve insanlık için hayır ve güzellikler içeren dualar edelim.

Bir yılı aşkın bir süredir insanlığı pençesine alan Koronavirüs salgını nedeniyle hayatları çok daha fazla zorlaşan fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, yardıma muhtaç insan ve diğer canlıları gözetelim, darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olalım, yardımımızı esirgemeyelim.  Yapılan hiçbir iyiliğin Allah katında karşılıksız kalmayacağının bilinciyle çok daha fazla iyilik yapmak için uğraşalım.

 

Bu duygularla halkımızın, milletimizin ve İslam aleminin, akşam idrak edeceğimiz Regaib Kandilini kutlar,  dostluk ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’ tan niyaz ederim.

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