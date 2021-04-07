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Din İşleri Başkanlığı'ndan manastır avlusundaki etkinliğe tepki

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Din İşleri Başkanlığı bir açıklama yayınladı
Din İşleri Başkanlığı'ndan manastır avlusundaki etkinliğe tepki

Din İşleri Başkanlığı bir açıklama yayınladı:

İnternet ortamında yayınlanan görüntülerden Girne’de bulunan Surp Magar Manastırı avlusunda ibadethanenin ruhu ile uyuşmayacak bir etkinliğin yapıldığını görmekten dolayı üzgünüz, bu duyarsızlık ve sorumsuzluğu kınıyoruz. Bir kasıt olsun ya da olmasın, ibadethanenin ait olduğu inanca sahip inananlarını inciten, ibadethane karakterine uygun olmayan her etkinlik çirkindir ve kınanmalıdır.

Hangi inanç grubuna ait olduğuna bakılmaksızın her hangi bir ibadethanede ve ibadethane alanında, kişi ve grupların niyeti ve amacı ne olursa olsun, o ibadethanenin ait olduğu inanç açısından uygun olmayan, inanırlarını incitici hiçbir etkinliğe izin verilmemesine azami hassasiyet gösterilmesi, uygunsuz etkinlik girişimleriyle ilgili de adli tedbir alınarak gereğinin yapılması önemlidir, yetkililerce gereğinin yapılacağına da inanıyoruz.

  Prof. Dr. Talip Atalay

 KKTC Din İşleri Başkanı

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