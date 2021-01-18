Din İşleri'nden Yunan Başpiskoposa tepki!

KKTC Din İşleri Başkanlığı bir açıklama yayınladı:

Yunan Başpiskoposu İeronimos’un İslam’ı ve Müslümanları hedef alan “"İslam’ın bir din olmadığı" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu" tarzındaki nefret ve düşmanlık oluşturacak yanlış ve tüm insanlık için tehlikeli sözleri, Müslümanlar olarak bizleri fevkalade incitti ve ürküttü. Aynı dine mensup olmasak da, yüzyıllardır aynı coğrafyayı paylaştığımız önemli bir inanç grubunun Başpiskoposundan, ruh ve akıl sağlığına sahip herhangi bir insandan beklenmeyecek ifadeleri duymuş olmaktan dolayı onun adına da utandık. Bir Başpiskoposun, tam da Müslümanları haksız bir biçimde suçladığı işi yaparak, nefret, düşmanlık, barışa ve bir arada yaşamaya dair umudu yok edici ve hedef gösteren sorumsuz ve haksız ifadeleri ile ilgili pek çok Ortodoks’un da bizimle aynı duygu ve düşünceleri paylaştığına inanıyorum.

Ülkeler ve toplumlar arasındaki siyasi ilişkiler ne olursa olsun, yetkili bir dini lider, en zor zamanlarda dahi temsil ettiği değerleri adına tüm insanları kucaklayıcı, barış ve esenliğe teşvik edici olmak durumundadır. Bizim evrensel düzeyde esas aldığımız ve alınmasını istediğimiz temel ilke, Kur’an’ın “Bir masumun öldürülmesi insanlığın öldürülmesi gibidir.” ilkesidir. Her zaman söylediğimiz gibi kışkırtıcı söylemleri gerekçe göstererek kendisinde masum insanları katletme hakkı gören, nefret ve şiddeti karşılıklı meşrulaştıran tüm kişi ve grupları, etnisitesi, coğrafyası, vatandaşlığı ve sosyal sınıfı ne olursa olsun, reddediyoruz.

Tarihten ders alarak, bir kısmını bizzat Ortodoksların da Müslümanlarla birlikte acı bir şekilde yaşadığı Haçlı Seferlerini ve onun DAEŞ vb. isimler altındaki daha küçük modern Ortadoğu versiyonlarını doğuran şartları ve düşünsel anomalileri değerlendirip engellemeye yönlendiren bir üslup dururken, tam aksine bunları besleyecek bir dile sahip olması, Başpiskopos İeronimos ve onun gibi düşünenlerin takipçileri ve tüm insanlık için çok büyük bir talihsizliktir. Yunan Başpiskoposu İeronimos vb. gibi İslamofobiklerin ısrar ettikleri yaklaşım, maalesef marjinalliği beslemekte, ayrımcılığı körüklemekte, tüm dünyada kaos ve kargaşaya zemin hazırlayarak insanlığı tehdit etmektedir. Umut ediyorum, Yunanistan’da ve etnik/dini bağlar nedeniyle Kıbrıs’ta, Başpiskopos’un sözlerinden etkilenerek her iki ülkede yaşayan Müslüman ve Türk unsurlara karşı herhangi bir yanlışa girişilmez.

Sonuç olarak; İslamofobik ve/veya Religionfobikler başta olmak üzere, nefret temelli her türlü yaklaşıma karşı tüm dini yetkilileri sorumlu davranmaya, evrensel düzeyde dayanışma ve işbirliğine davet ediyoruz.

Başpiskopos’un hiç bir insana, hele de dini lidere yakışmayacak sözlerini kınıyor ve reddediyor, bütün Müslümanlar adına kalpten bir pişmanlığı ifade eden, gerçek bir özür bekliyoruz.