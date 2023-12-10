  • BIST 7913.76
  • Altın 1864.371
  • Dolar 28.9774
  • Euro 31.2033
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu Gazzeli sivillerden Han Yunus'u terk etmelerini istedi

Dinçyürek: Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri önceliğimizdir

» »
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkan ve üyelerini kabul etti.
Dinçyürek: Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri önceliğimizdir

Geçtiğimiz gün bakanlıkta yapılan görüşmede çocuk hastaların gerek kamuda gerekse özelde aldığı sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda nelerin yapılması gerektiği ele alındı. 

Dinçyürek, çocukların sağlığının korunmasının büyük önem taşıdığını, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin en iyi düzeyde olması için çalışmalar yaptıklarını, çocukların sağlıklı gelişmelerinin öncelikleri olduğunu kaydetti.  

Çocukların bizlerin geleceği olduğunu, sağlıklı bireylerin sağlıklı bir toplum oluşturduğunu belirten Dinçyürek, ülke genelinde yapılan çocuk aşılarının belli bir takvim içerisinde standardizasyonun oluşturulması için çalışmalar yapıldığını söyledi. 

Dinçyürek, hasta ve hasta yakınları ile hekimler arasındaki iletişim ve diyaloğun geliştirilmesi konusunda yapılması gerekenlerin görüşüldüğü ve dernek tarafından kendisine taleplerin iletildiği toplantıda, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliğinin artması yönünde karar aldıklarını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğuk hava cilt hastalıklarını artırıyor28 Kasım 2023 Salı 18:32
  • İlk mRNA kanser aşıları 2030’dan önce onaylanabilir26 Kasım 2023 Pazar 21:25
  • Gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı hastalıkla mücadeleye zarar veriyor24 Kasım 2023 Cuma 19:16
  • Sağlıklı dişlerin temeli çocuklukta atılıyor22 Kasım 2023 Çarşamba 20:03
  • Türkiye'de yıllık kişi başı 1 diş fırçası ve 1 tüp macun tüketiliyor22 Kasım 2023 Çarşamba 10:51
  • Pasif sigara içiciliği akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırıyor22 Kasım 2023 Çarşamba 09:24
  • Benliğinizi tüketen olgu: Karar Yorgunluğu21 Kasım 2023 Salı 19:12
  • Pasif içicilik akciğer kanser riskini yüzde 24 artırıyor21 Kasım 2023 Salı 18:02
  • Antibiyotik tüketimi yüzde 19 azaldı20 Kasım 2023 Pazartesi 20:08
  • Bakan Koca'dan "antibiyotik" uyarısı20 Kasım 2023 Pazartesi 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti