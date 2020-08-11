Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı

bu sabah saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolunun 6 -7’nci kilometreleri arasında, Girne’da sakin Beril ERDOĞAN (E-22), yönetimindeki JT 868 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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