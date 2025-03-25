Dış basında İmamoğlu protestoları: 'Muhalefet için değil, demokrasi için eylem yapıyoruz'

Times gazetesi İmamoğlu protestolarıyla ilgili haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaygın desteğe sahip olmasına karşın, sokaklardaki çok sayıda protestocunun asıl olarak muhalefet için değil, demokrasi için eylem yaptıkları

Times gazetesi İmamoğlu protestolarıyla ilgili haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaygın desteğe sahip olmasına karşın, sokaklardaki çok sayıda protestocunun asıl olarak muhalefet için değil, demokrasi için eylem yaptıklarını söylediğini aktarıyor.

Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen genç bir eylemci "İmamoğlunu hiç sevmiyoruz. Daha fazla demokratik hak, protesto hakkı istiyoruz. Bugün İmamoğlu'nun arkasında durmazsak, yarın bizim arkamızda duracak kimse kalmaz" diyor.

22 yaşındaki Ayşe adlı bir mühendislik öğrencisi de "Erdoğansız hayatı bilemeyecek kadar gencim. Bir sonraki gelecek olan daha iyi olmayabilir ama en azından seçme ve deneme hakkımız olur" diye konuşuyor.

"Türk eylemciler Erdoğan'a karşı ayaklandı" başlığını atan Financial Times "Polisle karşı karşıya gelen binlerce genç eylemcinin aklındaki en acil soru Türkiye'nin bir demokrasi olarak kalıp kalmayacağı" diyor.

Financial Times, hükümetin ise İmamoğlu'nun tutuklanmasının Türkiye'de kimsenin hukukun üzerinde olamayacağını ve mahkemelerin bağımsız olduğunu gösterdiğini söylediğini aktarıyor.

Barış adlı bir eylemci ise "Mesele sadece İmamoğlu değil. Halkın iradesi için, haklar ve özgürlükler için ayağa kalkmalıyız" diyor.

Financial Times, 2013'te Erdoğan'a karşı girişilen Gezi Parkı protestoları ve şiddetle bastırılmasının, muhalefeti uzun süredir engellediğini söylerken, Barış'ın "Bu benim kuşağımız Gezisi" dedikten sonra polis barikatlarına yüklenen kalabalığa katıldığını aktarıyor.

Bir başka eylemci de, daha önce tutkulu bir İmamoğlu destekçisi olmadığını söylerken "Ama İmamoğlu'na karşı adaletsizlik o kadar büyük ki, hepimizi birleştirdi. Herkes buna seçimli demokrasiye bir saldırı olarak görüyor" diyor.

Söz konusu eylemci "Tutuklanması bize boyun eğdirmek için. Şimdi ayağa kalkmazmak, savunacak bir demokrasimiz kalmayacak" şeklinde konuşuyor.

Wall Street Journal gazetesi, eylemcilerin neredeyse son bir haftadır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca rakibi İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için sokaklarda olduğunu yazıyor.

Gazete, Erdoğan'ın şiddet olayları nedeniyle muhalefetten hesap sorulacağını söylemesine karşın, göstericilerin altıncı gecede de Saraçhane Meydanı'nı doldurduğunu ve İmamoğlu'nun tutuklanması ve "Erdoğan'ın demokrasiye saldırıları" diye gördükleri olayları protestoya son vermemeye kararlı olduklarını belirtiyor.

Gazete CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu bir miting değil, faşizme karşı meydan okumadır" sözlerine de yer veriyor.

New York Times, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasından sonra "Türkiye genelinde son 10 yıldan bu yanaki en büyük gösterilerin yapıldığını" vurguluyor.

Yaşananların Türkiye'nin geleceği için ne anlama gelebileceği sorusunu soran gazete İmamoğlu'nun tutuklanmasının, Erdoğan karşıtlarının "giderek daha otoriter hale geldiğini söylediği" taktiklerinin son örneği olduğunu belirtiyor. Erdoğan'ın iktidari döneminde devlet gücünü ellerinde topladığını ve medya ile yargı üzerindeki nüfuzunu arttırdığı kaydediliyor.

Gazete, İmamoğlu'nun hukuki sorunlarından kurtulabilmesi halinde Erdoğan ile başa baş bir yarışa girebileceğini belirtiyor.

New York Times, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana borsa ve TL'nin değerinde büyük düşüşler olduğunu söylerken, bazı yatırımcıların hukukun üstünlüğü ve daha fazla istikrarsızlık kaygısıyla ülkeden kaçınabileceği yorumunu da yapıyor.