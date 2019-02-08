Dış gebelik nedir? Nasıl ortaya çıkıyor?

Son yıllarda dış gebelik vakalarında artış gözleniyor. Ciddiye alınması gereken bir durum olan dış gebelik, hamilelik planlayanların gündeminde. İnternette "dış gebelik nedir?" ve "Dış gebelik nasıl ortaya çıkıyor?" soruları sıklıkla aratılıyor. İşte merak edilen soruların cevapları…

Gebeliğin geç yaşlara ertelenmesi, kadınlardaki sigara kullanımının artması gibi etkenlere bağlı olarak son yıllarda dış gebelik vakalarında artış gözleniyor.

Erken tanı konulamadığında veya müdahalede geç kalınması durumunda iç kanama nedeniyle kadın için hayati risk oluşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, dış gebeliğin ciddiye alınması gereken bir durum olduğuna dikkat çekiyorlar.

İstatistikler her 84 gebelikten birinin dış gebelik olduğunu gösteriyor. Başlangıçta tüm göstergeler gebeliği işaret ettiği için ultrason muayenesi yapılmadan kesin tanı konulamıyor.

DIŞ GEBELİK NEDİR?

Döllenen yumurtanın rahime gelip yerleşmesi yaklaşık 10 gün sürüyor. Daha sonra hızlı biçimde bölünüyor ve HCG denilen gebelik hormonu kana karışıyor. Çok hızlı arttığı için de bir hafta sonra 1500 IU/ml seviyesine ulaşıyor. Bu durumda ultrason kontrolünde kese görünmemesi dış gebeliği gösteriyor.

DIŞ GEBELİK NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

Dış gebeliğin ortaya çıkmasında kesin neden bilinmiyor. Ancak, tüplerde tıkanmaya ya da hücresel bozulmaya neden olan pek çok faktör riski artıyor. Tüplerde ve tüp çevresinde oluşan enfeksiyonlar (salpenjit), enfeksiyon veya geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak tüplerin etrafında oluşan yapışıklıklar dış gebelik ihtimalini artırıyor. Ancak, sezaryen yapışıklıklara neden olmasına karşın dış gebelik riskini artıran bir durum olarak kabul edilmiyor. Bununla birlikte, tüp bebek yöntemleri ile oluşan gebeliklerde dış gebelik yaşanma ihtimali de artıyor. Ayrıca, yaşlanmaya bağlı olarak tüplerin hareketliliği azaldığından ileri yaş gebelikleri, rahmin doğuştan sakatlıkları veya çok sayıda kürtaj olmak da dış gebelik için risk oluşturan unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle spiral kullanan kadınlarda gelişen gebeliklerin çoğu dış gebelik şeklinde gerçekleşebiliyor. Sigara içmek de içerdiği toksinlerden dolayı tüplerde hasara neden olduğu için riski artırıcı unsurların başında yer alıyor.

GEBELİĞİN İLK 5 HAFTASI ÖNEMLİ

Gebeliğin 4-5 haftalarında jinekolojik ultrasonografide rahim içinde gebelik kesesinin görülmesi gerekiyor. Eğer bu haftalarda yapılan kontrollerde gebelik kesesi görülmezse dış gebelik ihtimalinin akla getirilmesi ve sık kontrol yapılması önem taşıyor.

EN ÇOK RİSK TAŞIYAN GRUP HANGİSİDİR?

Geçirilmiş dış gebelik öyküsü olanlar, karın içi ameliyatı geçirmiş olanlar, spiral ile gebe kalanlar, sigara içen kadınlar, tüp bebek yöntemleri ile gebe kalanlar, ileri yaşta gebe kalanlar en çok risk taşıyan gruplar olarak ifade ediliyor.