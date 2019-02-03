Disi’nin muhafazar oyları Elam’a kayıyor

DİSİ içerisindeki çok sesliliğin partiye zarar verdiği, parti oylarının ELAM’a kaymakta olduğu haber verildi.

Haftalık Kathimerini, partinin AP adaylarından ve milletvekili Eleni Stavru’nun Grivas’ın mezarı önünde çekilmiş fotoğraflarını “Kıbrıs Yunanistan Enosis” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşmasının, bazıları tarafından DİSİ’nin “vatansever” oylarını toplamak gayesi güttüğü şeklinde de yorumlandığını yazdı.

Haberde, bu paylaşım üzerine “DİSİ’nin halkçı ve muhafazakar sağ mı yoksa büyük liberal kanat mı olduğu” ezeli sorusunun gündeme geldiğine, partinin “her ikisi de birlikte var olabilir. Çok seslilik ve demokrasi var” cevabını verdiği ancak bu çok seslilikten dolayı DİSİ’ye zarar gördüğüne vurgu yapıldı.

Parti tarafından yapılan bir araştırma, DİSİ’nin 2016 genel seçimlerinde aldığı oylardan yüzde 2,5’inin ELAM’a kaydığını gösterdi. Bu, Anastasiadis’in müzakere masasındaki yeni fikirleriyle de bağlantılı görülüyor ve bu durumun, seçmeni ELAM’ınki gibi çok daha net bir tez arayışına ittiği değerlendiriliyor.

DİSİ içerisinde, oyların ELAM’a kayması dışında, AKEL’in Niyazi Kızılyürek’i aday listesine alarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatları ve Stavru’nun açıklamaları nedeniyle partiden uzaklaşıyor görünen liberal seçmeni kazanabilir mi endişesi de yaşanıyor.