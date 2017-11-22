Dışişleri Bakanı Ertuğruoğlu'na mesaj var

22.11.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, milletvekili aday sıralamalarında Brütüslerin seni arkadan fena hançerlediklerini söylüyorlar. Nuriye Teyze bile kim ne derse desin, siyasette çok iyi bir kariyere sahip olan Tahsin ovlucuğum bu kariyer sonrasında 9. Sırada olmamalıydı. Siyasette yanar dönerler ve siyasetin toy çocukları bile onu sıralamada geçti. Tahsinime çok fena bayda attılar diyor. Sn. Ertuğruloğlu, unutma bir kaşık bozuk yemek bütün tencereyi bozar. Ve Milletvekilliği bir inci ise ve siz ona sahip olmak isterseniz o inci kumsalda bulunmaz. Onu çok istiyorsanız dalmalısın

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Sn. Ayhan Salih sosyal medyadaki paylaşımında bir avuç toprağından, bir damla suyunu kadar. Daha yenidünyaya gelmiş bebeğinden, yılların deneyimini biriktiren yaşlı kişilere kadar.SevgimizNehirGibi TDP ötekileştirilen her bir bireyi etnik kökenine, cinsiyetine ve cinsel yönelimine, diline, dinine, özel gereksinimine bakmaksızın sahiplenecek kadar. Dünümüzden ders çıkartıp bugünümüzün bilgisiyle harmanlayacak ve en güzel yarınlara bu toplumu kavuşturacak kadar diyorsun. Sevgili Ayhan iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki TDP’libir araya gelse herkese eşit davranan, Garson bir Devlet kurar.

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Sn. İrfan Hasret, sosyal medyadaki paylaşımında, Kemal Dürüst için, alnının akıyla kazanılan bir adaylık.Seven dileyen ve destek veren tüm arkadaşlarımıza ve ailemize sonsuz Teşekkür diyorsun. Da, Dürüst’çe davranmayıp arkadan yetmiş tane bıçak sallayarak Kemal Dürüst’ün ‘Pili’ emty olanlara bile geçilmesine neden olanlara neden yazıklar olsun demiyorsun. Sevgili İrfan normal hayattaki gibi siyaset alanında da gabaktan, hıyara dönüşenlere rastlamak mümkündür. Unutma hıyarın kabuğu soyulsa bile hıyarın niteliği değişmez.

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Sn. Tekin Birinci, turizm, futbol manajerliği, iş adamlığı derken bukez kolları siyaset sahnesi için sıvadınız. Turizm ve spor alanındaki başarılarınız siyasette de başarılı olacağınızın teminatıdır. Adil amca, sevgili Tekin, Birinci soyadı ile Meclisi Mebusan’da adil davranışları ile bir inci, siyaset arenasında da adaleti ile Birinci olacak diyor.

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Sn. Hasan Büyükoğlu bugüne kadar iki şeyi hayatımda ilke edindim. Birincisi dürüst olmak ikincisi de çalışkan olmak. Tam da bu yüzden ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar,çevre felaketleri , sağlık sistemindeki sorunlar, yavaş çalışan adalet ve kaybolmaya başlayan Sosyal Devlet anlayışının düzgün bir temelde ele alınarak tekrardan inşa edilmesi için Halkin Partisi Güzelyurt Milletvekili Adayı olarak halkımızın karşısındayım. Tabi değişime olan inancımla diyorsun. Sn. Büyükoğlu değişime olan inancımla deyip de eğilip, bükülen, Asena gibi kıvrılan çok milletvekili gördü bu Meclis. Bak bu dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, öteki ise doğmamıştır.

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Sn. İzlem Gürçağ, Ankara Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde 11 yıl aralıksız biyolog olarak görev yaptınız. Girne Beşparmak Lions Kulübünde üye, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanlık dernek, Girne UBP Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve sonrasında da, Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildiniz. Buraya kadar herşey güzel gitti derken bu yükselişiniz birilerinin gözlerini kamaştırdığı için son aday adaylık sıralamasında tekerinize androş (takoz) koymaya çalıştılar. Sn. Gürçağ bunlar sığamayacaklarından korktuklarından dolayı terk edenlerdir birlikte çekilen halayı.

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Sn. MedihaKapitansosyal medyadaki paylaşımında döviz aldı başını gitti. Tabi bu durum bankaların işine gelir. İnsanların taksitlerini nasıl ödeyecek düşünen yok diyorsun.Da,bu ülkeyi yönettiğini zanneden ve yeniden yönetime talip olan o hükümet partileri aslında bunu düşünecek zamanları yok. Onlar şu sıralar Ceylan Derili koltuklara nasıl oturacaklarının hesaplarını yapıyorlar. Aman lütfen uyandırma. Bunlar kurbağanın gökyüzünü kuyunun ağzı kadar görürler. Sevgili Mediha k imi insan, öldüğünde yalnız ölür. Kimi insan da öldüğünde alem ölür. Bırak öldüklerinde yalnız ölecelşer

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Sn. Salih Sakallı yaptığın basın açıklamasında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), kamuda çalışan bin 16 geçicinin yasa önerisinin onaylanmasıyla “iki dudak arasında kalmaktan kurtulduğunu” ancak 24yıldır geçici konumda çalışan BRTK çalışanlarının hala yasa beklediğini vurguladınız. Abdlmutallip amca Salih ovlucuğum bin 16 geçici çarp 3 ile kaç bin oy ettiğini Bu seçim rüşvetinin boşuna verilmediğini bilmesi gerekir diyor. Sevgili Salih, bunlar tabağındakini yerken, tenceredekini nasıl yiyeceğini düşünüyor.

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Sn. Murat Zeki Civelek, öncelikle KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Baki Aygün’ün istifasıyla boşalan Genel Başkanlığa seçilmeniz Karadenizlilerde büyük memnuniyete neden olduğu söyleniyor. Sn. Civelek, Bin kilometrelik bir yolculuk ilk adımla baslar.Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir.

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Sn. Ülkü Taşseven, CTP Milletvekili adayı olarak bu sistem değişecek diyorsun. Tabi bu sistemin değişmesi için dinazorlar devrinden kalma katmerleşmiş beyinler ile Cilalı Taş devrinden beri koltukta oturmasına rağmen ülkeye bir arpa boyu yol kat ettirmeyenlerin yerine enerjileri bin beş yüz basan, sizin gibi gençlerin seçilmeleri halinde görevlerini layığı ile yapmalarından geçer. Sn. Taşseven, Akile teyze, erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at, ve yontma taş devrinden kalma koltuğu sahiplenip iş yapmak için kımıldamayan siyasetçi varsa kaldır at diyor.