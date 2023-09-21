  • BIST 7862.95
  • Altın 1676.592
  • Dolar 27.0722
  • Euro 28.8206
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs Rum devleti hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda Kıbrıs Türk halkını temsil etmedi ve edemeyecek”

» »
Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının bu adada var olmaya devam edecek ve özden gelen haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum devletinin hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda Kıbrıs Türk halkını temsil etmediğini ve edemeyeceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs Rum devleti hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda Kıbrıs Türk halkını temsil etmedi ve edemeyecek”

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının bu adada var olmaya devam edecek ve özden gelen haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum devletinin hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda Kıbrıs Türk halkını temsil etmediğini ve edemeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının tek temsilcisinin, kendi özgür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, 78’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, adanın tarihi geçmişinden ve mevcut gerçeklerden uzak, sığ, samimiyetsiz ve Kıbrıs Türk halkına karşı saygısız beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıslı Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’in, 78’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, bugün adada adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki ayrı bağımsız devletin aralarında geliştirecekleri işbirliğine dayalı iyi komşuluk ilişkilerinden geçtiğini hatırlatıldı.

Konuşmasında Kıbrıs’ta bir “işgal ve istila” sorunu bulunduğu iddiasını tekrar eden Hristodulidis’in, tüm adanın temsilcisi olduğu yalanı arkasına saklanarak, Kıbrıs’taki bütün “toplumlar” adına konuştuğunu öne sürecek kadar haddini aştığı vurgulanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; şu ifadelere yer verildi:

-“İşgalin yeni bir tezahürü”

“Rum lidere, adadaki tek işgalin ortaklık devletinin 1963 yılında Rum tarafınca silah zoruyla gasp edilmesi olduğunu hatırlatmak isteriz. Hristodulidis’in BM kürsüsünden yaptığı konuşma bu işgalin yeni bir tezahürüdür. Rum lider, Kıbrıs Türk halkını ve / veya adanın tümünü temsil etme hak ve yetkisine sahip değildir.”

Yaptığı konuşmayla Hristodulidis’in, 1963 ve 1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına, eşit sahibi olduğu bu topraklarda, uyguladıkları katliamlar ve mezalimi örtbas etmeye çalıştığı savunulan açıklamada, Rum liderin örtbas etmeye çalıştığı bir diğer olay da 1974 Türk Barış Harekatı’ndan hemen önce yer alan ve harekata neden teşkil eden Rum-Yunan darbesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rum halkını kendi yarattıkları Kıbrıs sorununun “mağduru” olarak göstermeye çalışan Hristodulidis, tarihi gerçekleri saptırmakla yıllardır sürdürdükleri dezenformasyon kampanyasını devam ettirmektedir.

Kıbrıs Türk tarafını muhatap almaktan kaçınan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na mesaj verecek kadar ileriye giden bu yaklaşım Kıbrıs Türkü’ne büyük bir saygısızlık ve samimiyetsizliktir.

Hristodulidis’in Kıbrıs Türkü’nü yok sayan bu tutumu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde iki Devletli uzlaşı politikamızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermektedir.

Kıbrıs Türk halkının bu adada var olmaya devam edecek ve özden gelen haklarından vazgeçmeyecektir. Kıbrıs Rum devleti hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda Kıbrıs Türk halkını temsil etmemektedir ve edemez. Kıbrıs Türk halkının tek temsilcisi, kendi özgür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.

– Kıbrıs Türk halkının kaybedeceği bir 50 yılı daha yoktur

Hristodulidis’in, yarım yüzyılı aşan müzakerelerde Rum liderliğinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısız olan “federasyon” modeli temelinde müzakerelere başlanması gerektiği yönündeki söylemi tam bir riyakarlık örneğidir ve her türlü samimiyetten uzaktır. Kıbrıs Türk halkının, sonsuza dek müzakere masasına hapsedildiği ve Rum tarafına Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyonu devam ettirmeye yönelik konfor alanı yaratan bir süreç tarafımızca asla kabul edilmeyecektir. Kıbrıs Türk halkının kaybedeceği bir 50 yılı daha yoktur.

Bugün adada adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki ayrı bağımsız Devletin aralarında geliştirecekleri işbirliğine dayalı iyi komşuluk ilişkilerinden geçtiğini hatırlatmak isteriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dinçyürek:” Sağlıkta ilgili paydaşlarla her zaman diyalog ve işbirliği içerisinde olacağız”21 Eylül 2023 Perşembe 14:14
  • LBO Halk Müziği Korosu yeni dönem kayıtları devam ediyor21 Eylül 2023 Perşembe 13:58
  • Gardiyanoğlu,Kar-İş heyetini kabul etti: ‘ Yerel işgücünü artırmak en büyük hedefimiz’21 Eylül 2023 Perşembe 12:56
  • Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, yarına kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 26 Eylül’de yapılacak21 Eylül 2023 Perşembe 12:29
  • Guterres Kıbrıslı liderlerle temsilci atanmasını görüşecek21 Eylül 2023 Perşembe 10:51
  • Esentepe ve Çatalköy'de elektrik kesintisi olacak21 Eylül 2023 Perşembe 08:29
  • DAÜ'de Senatörler'den Aykut Hocanı'na "YETER", yarın görevden alınması bekleniyor21 Eylül 2023 Perşembe 08:19
  • Döviz güne nasıl başladı? 21 Eylül 202321 Eylül 2023 Perşembe 08:18
  • Girne-Çatalköy ana yolunda trafik kazası: İki kişi yaralandı20 Eylül 2023 Çarşamba 19:48
  • Erhürman:Erdoğan'ın “KKTC'yi tanıyın” çağrısı karşılıksız kalacak20 Eylül 2023 Çarşamba 19:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti