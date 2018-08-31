Diyanet: Dinimiz karaborsaya izin vermez

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde ekonomik kriz uyarısı yapıldı: "Dinimiz toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez."

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugünkü cuma hutbesinde ekonomik krize değindi. Hutbede, fiyatlar enflasyonla oranlı şekilde yükselmeden önce stokçuluk yapanlar, tefecilik ve karaborsacılık eleştirildi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, "Alın teri ve göz nuruyla çalışmak, helâl kazanç endişesi gütmek, helâlinden üretip helâl yolda harcamak peygamberlerin sünnetidir" denilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez" ifadeleri kullanıldı.