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Diyarbakır anneleri 'evlat nöbetini' sürdürüyor

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Diyarbakır anneleri 'evlat nöbetini' sürdürüyor
Diyarbakır anneleri 'evlat nöbetini' sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemi 924'üncü gününde sürüyor.

Kardeşi Zahide Öner için Hakkari'den gelerek eylemde yer alan Hadide Batmaz, 8 yıldır kardeşini aradıklarını söyledi.

İşe gitmek için evden çıkan kardeşinden bir daha haber alamadıklarını aktaran Batmaz, "Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çünkü onların kandırarak beynini yıkadığını çok iyi biliyoruz. Kardeşim beni görüyor ve duyuyorsan gel seni bekliyoruz. Annem yollarını çok gözlüyor. Lütfen gel." diye konuştu.

Hakkari'de 2013 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ferman Kılıç'ın ağabeyi Halil Kılıç ise "Kardeşim gel devlete ve adalete teslim ol. Herkes gelsin teslim olsun. Kardeşim buraya gelmeni bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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