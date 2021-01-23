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Dizdarlı'dan Ali Pilli'ye:''Vakit varken organize olalım''

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak sağlık bakanına çağrı yaptı
Dizdarlı'dan Ali Pilli'ye:''Vakit varken organize olalım''

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye çağrı yaptı.

Dizdarlı'nın açıklaması şu şekilde:

Sayın Sağlık Bakanım;

Size “Aşıları önceden planlayalım nasıl yapacağımızı belirleyelim, bir program yapalım” denildiğinde “Biz 7/24 çalışıyoruz , her şey hazırdır. Merak buyurmayınız” demiştiniz. Sonuç olarak gördük ki ya çalışmamışsınız ya da iyi çalışmamışsınız . Zira büyük bir karmaşa yaşandı.

Özellikle yaşlı insanlara büyük bir eziyet oldu. Sonuç olarak da yaşlı insanların da tamamı aşılanamadı.

Neyse bu da böyle geçti bitti. Bir şekilde gelen aşılar bitirildi ya da bitirilmek üzeredir.

Öğrendik ki gelecek hafta sonuna kadar 20 bin doz daha gelecek.

Bari bu defa aynı şeyleri yaşamayalım. Çok daha iyi organize olalım.
Bunun için şimdiden kolları sıvayın. Görev vereceklerinizi şimdiden vazifelendirin. Gerekirse bizlerden de destek alın.

Sağlık merkezlerini , özel merkezleri( tamamını) ve en önemlisi belediyeleri kullanın

Vakit varken organize olalım.

Ama lütfen geçen defaki gibi olmasın.

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