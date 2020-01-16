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Doğa Koleji'nin satış işlemi resmen tamamlandı: Öğretmenlerden ilk açıklama

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Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemi resmen tamamlandı. Kurumun yeni yöneticisi İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı da olan Serhat Özeren oldu.
Doğa Koleji'nin satış işlemi resmen tamamlandı: Öğretmenlerden ilk açıklama

Patronların Ensesindeyiz Doğa Koleji Öğretmen Komitesi adına yapılan açıklamada, tüm Doğa Koleji emekçilerinin ödenmeyen maaşlarının bir an önce ödenmesi talep edildi.

Doğa Koleji emekçileri aylardır maaş alamazken, kurumun satış işleminin bugün itibariyle resmen yapıldığı açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında yer alan bilgiye göre Doğa Koleji'nin sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'nde devir işlemi bugün tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirket yönetiminden ayrılırken, İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Kurum emekçileri aylardır maaşlarını alamazken, bir an önce haklarının ödenmesini talep ediyor.

'MAAŞLAR BİR AN ÖNCE ÖDENMELİ'

Doğa Koleji Komitesi adına soL'a yapılan açıklamada bulunan bir öğretmen, "Bizim için kurumun nereye satıldığından bağımsız olarak öğretmen arkadaşlarımızın ve tüm diğer emekçilerin 4 aylık maaşlarının ve diğer haklarının ödenmesi bir an önce ödenmesi önemli. Haciz gelen, kirasını karşılayamayan birçok arkadaşımız var. Maaşlar ödenmezse ikinci dönem bu okulu nasıl açacaklar? Öğretmenler öğrencileri ve velileri mağdur etmedi ve karnelerini de verdi. Artık bir an önce tüm Doğa Koleji emekçilerinin hakları gecikmeksizin derhal ödenmeli" açıklamasında bulundu.

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