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Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

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Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.
Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar’daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu’nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.

EVDE DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İlk incelemelere göre Cüceloğlu’nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. (İHA)

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.

1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme adı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Timur adında da bir oğlu bulunuyor.

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