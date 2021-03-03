Doğu Akdeniz'de dengeler değişebilir... Türkiye Mısır ile MEB imzalayabilir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarına ilişkin, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ortak basın toplantısı düzenledi.

İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendiren Çavuşoğlu, "Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır." dedi.

"Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz"

Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarına ilişkin, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

Mısır Yunanistan ile bir anlaşma imzaladığı zamanda bizim kıta sahanlığımızın güney sınırı 28. boylam doğusunda BM'ye de kaydettirdiğimiz kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu.

Bunu anlşamada görüyoruz şimdi ise tabi Bizim kıta sahanlığımıza girmeden kendi kıta sahanlığında içinde sismik araştırma veya lisans verme faaliyetleri gösteriyor. Bunu yaparken bizim kıta sahanlığımıza saygı duyuyor. Biz bunu olumlu karşılıyoruz.

Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre bizde deniz yetki alanları konusunu müzakere edebiliriz ve kendi aramızda ilerde bir anlaşma imzalayabiliriz.