  • BIST 1.548
  • Altın 408,662
  • Dolar 7,3633
  • Euro 8,8817
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA7435 test, 35 pozitif vaka

Doğu Akdeniz'de dengeler değişebilir... Türkiye Mısır ile MEB imzalayabilir!

» »
Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz
Doğu Akdeniz'de dengeler değişebilir... Türkiye Mısır ile MEB imzalayabilir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarına ilişkin, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ortak basın toplantısı düzenledi.

İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendiren Çavuşoğlu, "Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır." dedi.

"Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz"

Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarına ilişkin, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

Mısır Yunanistan ile bir anlaşma imzaladığı zamanda bizim kıta sahanlığımızın güney sınırı 28. boylam doğusunda BM'ye de kaydettirdiğimiz kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu.

Bunu anlşamada görüyoruz şimdi ise tabi  Bizim kıta sahanlığımıza girmeden kendi kıta sahanlığında içinde sismik araştırma veya lisans verme faaliyetleri gösteriyor. Bunu yaparken bizim kıta sahanlığımıza saygı duyuyor. Biz bunu olumlu karşılıyoruz.

Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre bizde deniz yetki alanları konusunu müzakere edebiliriz ve kendi aramızda ilerde bir anlaşma imzalayabiliriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS’tan Hükümete Eleştiri03 Mart 2021 Çarşamba 14:32
  • Özyiğit: “Yolsuzlukla Mücadele Lafla Değil İcraatla Olur”03 Mart 2021 Çarşamba 14:24
  • Saner:Dünyadaki ülkelerin IMF’si var, bizim IMF’miz yok, Türkiye’miz var03 Mart 2021 Çarşamba 14:03
  • AKEL, barikatlarda geçiş normalleşmeli03 Mart 2021 Çarşamba 14:00
  • Oktay:KKTC’ye uygulanan haksız ambargoları sineye çekmeyeceğiz03 Mart 2021 Çarşamba 13:52
  • Fuat Oktay açıkladı... KKTC'ye 20 bin doz aşı daha geliyor!03 Mart 2021 Çarşamba 13:50
  • Protokol tamam! KKTC'ye 3 Milyar 250 Milyon geliyor03 Mart 2021 Çarşamba 13:48
  • “Bu hafta 20 bin Covid aşısını daha KKTC’ye gönderiyoruz”03 Mart 2021 Çarşamba 13:48
  • Oktay: Saner’le,kardeşliğimiz temelinde yükselen işbirliğimizi bu yıl nasıl daha ileri boyutlara taşıyacağımızı konuştuk03 Mart 2021 Çarşamba 13:19
  • Tatar: “Patatesin İngiltere’ye ihracatı için girişimde bulunacağız”03 Mart 2021 Çarşamba 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti