Doğu Akdeniz'de geri adım yok: Oruç Reis dönmeyecek

Doğu Akdeniz'de Yunanistan kaynaklı gerilim devam ederken Almanya öncülüğündeki çözüm arayışlarında istenen noktaya gelinemedi.

Türkiye'nin gelişmeler karşısındaki tutumu ise net. Ankara, bulunduğu mevcut konumundan geri adım atmayacak ve başta Oruç Reis olmak üzere Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemiler bulundukları bölgelerden geri döndürülmeyecek.

Türkiye, bölgedeki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde icra ettiğini başta BM olmak üzere tüm uluslararası platformlara bildirdi.

Türkiye, bölgedeki gelişmelerde gerilimin tarafı olmayacak ancak karşı taraftan gerilimi artıracak herhangi bir adım da karşılıksız kalmayacak. Olası bir tacize meşrû müdafaa hakları çerçevesinde misliyle mukabele edilecek.

EN UFAK GERİ ADIM YOK

Oruç Reis'in bölgedeki ilk aşama faaliyetleri için belirlenen süre bugün (27 Ağustos) doluyor. Ancak gelinen son aşamada Oruç Reis'in limana dönmeksizin faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan'ın aynı sahada Navtex (deniz duyurusu) ilanı ardından yaptığı açıklamada, "Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Türkiye ne Oruç Reis'in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır" demişti.

Mevcut Navtex sahası ve ilerleyen dönemde yeni Navtex ilanlarıyla Oruç Reis'in planlı araştırma faaliyetleri, Meis adası güneyi ve Rodos adası batısında Yunan karasularının bitimine kadar uzanacak.

BERLİN BULUŞMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'ya peşpeşe ziyaretleri sonrası Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Berlin'de bir araya geliyor.

Toplantıda Doğu Akdeniz gerilimi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'ye ambargo ve blokaj talepleri görüşülecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre, dönem başkanı olarak, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan krizin aşılması için arabuluculuk yapan, bir yandan da AB üyesi Yunanistan'a 'yanınızdayız' mesajı vermeyi ihmal etmeyen Almanya'nın toplantıdaki tavrı, alınacak kararlara etki edecek. AB Dışişleri Bakanları Toplantısının yarın da devam etmesi bekleniyor.

TEHDİT TÜRKİYE İMİŞ!

Atina'nın Kahire ile yaptığı korsan anlaşmanın mimarı ABD, Doğu Akdeniz'de Yunan çıkarları için çalışacağının işaretlerini veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına Amerikan Helenik Enstitüsü'ne mektup gönderen Avrupa İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, bölgede 'provokatif adımlar atarak gerilim çıkaran tarafın Türkiye olduğunu' iddia etti.

"Yunan hava sahasını ihlalleri, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri, Libya ile anlaşma yaparak hidrokarbon araması yapma açıklamalarının provokatif olduğu ve bölgede gerilim çıkardığını Türkiye'ye tekrar tekrar ilettik" diyen Reeker, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımına Washington'un etkin şekilde itiraz etmeye devam ettiğini de mektupta vurgulamayı ihmal etmedi.