Doğu Perinçek: MHP’nin başına geçmek şereftir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli'nin "Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP’nin başına da geçersiniz. Çok uygun bir pozisyonunuz var" sözlerine, "MHP’nin başına geçmek şereftir" yanıtını verdi.

Haber Global TV’de canlı yayınlanan “Mesele” programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile programın konuklarından hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile tartışma yaşandı. Ateşli, Perinçek'e yönelik, "Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP’nin başına da geçersiniz. Çok uygun bir pozisyonunuz var” dedi.

Bunun üzerine Perinçek, “MHP’nin başına geçmek şereftir. Ben MHP’nin başına geçmekle tehdit edilmem. MHP vatansever bir parti. Vatansever bir konumda” ifadesini kullandı.