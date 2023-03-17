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Doğumdan sonra anne ve çocuğun temasının önemi kanıtlandı

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Bilim insanları, doğumdan hemen sonra anne ve yenidoğan bebeğin ilk 60 dakika boyunca ten tene temasının neden hayati önem taşıdığını açıkladı.
Doğumdan sonra anne ve çocuğun temasının önemi kanıtlandı

Bir annenin yeni doğan bebeğini tenine ilk kez yaklaştırması, ilişkilerinin gidişatını belirliyor ve bilim, bu “altın saat”in onların sağlığı için de hayati önem taşıdığını gösteriyor.

Tıp uzmanları, ilk 60 dakikalık kesintisiz ten tene temasın bebeğin vücut ısısını düzenlemeye, solunumu kontrol etmeye ve düşük kan şekeri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu buldular.

Sadece dünyaya yeni gelen bebek için çok önemli olmasının yanı sıra aynı zamanda bu temas deneyimi, annede oksitosin üretimini sağlayarak bağlanmayı ve süt üretimini teşvik ediyor.

BAĞ KURMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Profesyoneller, bebeğin hemen anne karnına yüzüstü yatırılmasını ve her ikisinin de bir battaniyeyle örtülmesini tavsiye ediyor. Bu pozisyon oksitosin ve prolaktin hormonlarının üretimini engellememek için annede adrenalin hormonlarının üretimini yavaşlatıyor.

ABD eyaleti Güney Dakota’daki Sanford Health’de sertifikalı bir hemşire-ebe olan Tenelle Choal yaptığı açıklamada, “Altın saat, hem anne hem de bebek arasındaki yol boyunca yıllarca çok faydalı ve kritiktir.”

“Rahimden çıkan yenidoğanı stabilize etmenin yanı sıra bağ kurmada da çok yardımcı oluyor.” dedi.

Fransız kadın doğum uzmanı Michael Odent, 1977’de yenidoğanların yaşamın ilk saatinde memeyi aradığını ve bunun tıp camiasında altın saat fikrini başlattığını açıkladı.

Araştırmalar, 60 dakika veya daha fazla anlık ten temasının, bir çocuğun üç aylıkken emzirme yüzdesini artırdığını gösteriyor. Altın saatin ayrıca bebeğin sessiz uyanık durumda olduğu süreyi artırdığı ve ağlamayı azalttığı da kanıtlandı.

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