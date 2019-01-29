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Doğumevi'nde 'yanlış bebek' skandalı

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Adapazarı'nda, kadın doğum ve çocuk hastanesinde aynı gün doğum yapan 2 annenin bebekleri, konuldukları kuvözde karıştı.
Doğumevi'nde 'yanlış bebek' skandalı

Türkiye Adapazarı’nda, kadın doğum ve çocuk hastanesinde aynı gün doğum yapan 2 annenin bebekleri, konuldukları kuvözde karıştı. Annelerin bir hafta boyunca yanlış bebeğe baktıkları, ‘bileklikteki’ isimden ortaya çıktı.

İddialara göre, Adapazarı’nda yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan T.G., doğum sancıları tutunca fabrika işçisi eşi F.G. tarafından kent merkezinde bulunan bir kadın doğum ve çocuk hastanesine götürüldü. T.G., aynı gece saat 01.30 sıralarında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hamza adı verilen bebek, doğumdan hemen sonra ailesine teslim edildi. Ancak yaklaşık 3.5 kilogram dünyaya gelen bebeğin vücudunda morarmalar olduğu fark edildi. Doktor, bebeğin kuvöze konulmasına karar verdi. Hamza bebek, ailenin de onayı alınarak kuvöze konuldu. Aynı gün doğum yapan Özbekistanlı bir annenin bebeği de kuvöze konuldu. Yine ailelerin iddiasına göre; tedavi altındaki bebekler yapılan testler sırasında kuvöz odasında karıştı. Kollarına yanlış isim bilekliği takıldı. Bebekler, bu nedenle yanlış ailelere teslim edildi.  Bilezikleri kontrol etmeden bebekleri teslim alan aileler, hastaneden ayrıldı.

Karışıklık, hastaneden taburcu olduktan 1 hafta sonra Özbek annenin bebeğini alan Adapazarlı annenin bileklikteki ismi fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Anne T.G., evde bulduğu bileklikte  ‘Hamza’ yerine yabancı bir isim yazdığını görünce şaşkına döndü. Hemen eşiyle hastaneye giden anne, durumu doktorlara anlattı. Karakola yönlendirilen aile, hastaneden şikayetçi oldu. Polis, İstanbul’da yaşayan Özbekistanlı aileye ulaşarak, durumu anlattı. Adapazarlı aile, polis eşliğinde İstanbul’a gitti ve Özbek anneye bebeğini verip, kendi bebeğini aldı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeklere DNA testi yapılmasına karar verdi.  Aileler hastaneye giderek, bebeklerden kan verirken, örnekler DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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